Snaitech, conclusa la procedura senza licenziamenti

mercoledì, 10 gennaio 2018, 14:09

Il sindaco: “Giusti i vaccini ma nella normativa c’è una disparità per chi non frequenta la scuola dell’obbligo. Inoltre far bruscamente interrompere l’anno scolastico a un bambino può causargli un trauma”

mercoledì, 10 gennaio 2018, 11:52

Maurizio Marchetti, consigliere comunale di Insieme per Altopascio, attacca il vicesindaco Daniel Toci dopo l'intervento sulla manifestazione del Sibolla di domenica scorsa

mercoledì, 10 gennaio 2018, 11:47

E’ stato per 21 anni al comando della stazione carabinieri di Capannori, incarico con il quale è andato In pensione con il grado di Luogotenente il 23 aprile dello scorso anno. Ora Enrico Antonio Fasiello è il nuovo collaboratore esperto in sicurezza del comune di Porcari

mercoledì, 10 gennaio 2018, 10:19

Matteo Petrini, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale Capannori, denuncia come la richiesta di un'audizione con la commissione regionale che si occupa di viabilità e trasporti, per approfondire le problematiche rilevate dei cittadini in merito al progetto della "bretellina", sia lasciata cadere nel vuoto dal presidente Stefano Baccelli

martedì, 9 gennaio 2018, 12:56

Bianucci, oggi 47enne, è un missionario laico, che la Diocesi di Lucca ha inviato in quelle terre per dare un contributo concreto. Stamani (9 gennaio) è stato ricevuto con tutti gli onori nel Municipio di Porcari dal sindaco Leonardo Fornaciari e dall'assessore al Sociale Lisa Baiocchi, che lo hanno ringraziato...

martedì, 9 gennaio 2018, 12:52

Diventa più immediato capire quando sul proprio telefono si sta ricevendo una chiamata di protezione civile dal comune di Capannori. I cittadini vedranno comparire sullo schermo dello smartphone, cellulare o fisso di nuova generazione il numero 0583407901 anziché, come avveniva finora, un numero sconosciuto oppure con prefisso di Roma