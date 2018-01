Sorpresa con un panetto di hashish, arrestata operatrice socio-sanitaria

Altri articoli in Piana

sabato, 27 gennaio 2018, 15:16

Domenica 28 gennaio 2018, alle 16.15, al Teatro dei Rassicurati di Montecarlo è in programma il secondo appuntamento della venticinquesima edizione della rassegna teatrale “Chi è di scena! Montecarlo 2018”

sabato, 27 gennaio 2018, 14:44

Un Comune che non assiste i suoi cittadini, ma che, piuttosto, li accompagna in un percorso di responsabilità, maggiore coesione, integrazione ed emancipazione. Questa è la fotografia delle politiche sociali messe in atto dall'amministrazione comunale

sabato, 27 gennaio 2018, 13:08

Il 2018 si inaugura con le idee chiare per l’associazione Porcari Attiva che coinvolge i commercianti di Porcari, con un nuovo logo presentato a dicembre presso il Palazzo di Vetro, sede della Fondazione G. Lazzareschi, che segna il cambio di marcia verso un commercio moderno, dinamico ed all’altezza delle aspettative

sabato, 27 gennaio 2018, 12:25

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 gennaio la direzione nazionale del Partito democratico ha ufficializzato la candidatura della parlamentare uscente Caterina Bini nel collegio uninominale del Senato, che comprende la provincia di Pistoia (tutti i comuni a eccezione del comune di Quarrata), tutta la provincia di Prato e...

sabato, 27 gennaio 2018, 12:14

Uno sconto sulla retta dei nidi d'infanzia per l'anno educativo in corso, che in alcuni casi potrebbe arrivare al 50 per cento dell'importo pagato (calcolato in base all'Isee) per tutte le famiglie i cui figli frequentano i nidi comunali e i nidi accreditati

sabato, 27 gennaio 2018, 11:24

Il gruppo consiliare “Insieme per Altopascio” interviene sul nuovo progetto di sottopasso ferroviario illustrato, in commissione consiliare, dal vicesindaco Toci dopo le modifiche appostare a quello presentato da Rfi