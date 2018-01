Piana : altopascio



Tanti studenti commossi hanno celebrato la Giornata della Memoria

lunedì, 29 gennaio 2018, 16:13

Tanti bambini di terza e quarta elementare, questa mattina, lunedì 29 gennaio, hanno ascoltato commossi le testimonianze di Angela Giampieri, memoria storica di Spianate eVittoria Tognozzi, sopravvissuta all'eccidio del Padule di Fucecchio. Anche Altopascio, quindi, ha celebrato la Giornata della Memoria ricordando la guerra, le immagini dei bombardamenti e delle rappresaglie e riportando alla mente proprio uno degli eventi più drammatici di questo territorio. Quando, il 23 agosto 1944, 174 civili innocenti, per lo più donne, bambini e anziani, vennero trucidati dai soldati tedeschi come segno di avvertimento: ecco cosa sarebbe successo a chiunque avesse appoggiato la lotta partigiana. Vittoria aveva 7 anni quando le uccisero la mamma di 29 e le due sorelline di 5 anni e 13 mesi. «Alcuni di noi bambini – racconta – fummo nascosti in un campo e sentivamo le urla e i lamenti da lontano mentre i tedeschi ci ammazzavano le famiglie. Tornammo a casa Simoni camminando in mezzo ai morti: mia nonna, che aveva 93 anni ed era sorda e cieca, non sapeva cosa stesse succedendo e mentre si aggirava tra i cadaveri e i tedeschi, i nazisti la fecero saltare in aria dopo averle messo una bomba a mano nella tasca del grembiule. Io avevo 7 anni e rimasi sola, non avevo più nessuno che si occupasse di me: non ho parlato per tre mesi, di notte ancora oggi rivedo quelle immagini. Sono sopravvissuta, ma per certi versi sono morta anche io quel giorno. Ai ragazzi di oggi dico: praticate la fratellanza e aprite i vostri cuori».

Alla giornata, proseguita con la proiezione del film "Il bambino con il pigiama a righe", erano presenti anche l'assessore al sociale, Ilaria Sorini, il dirigente scolastico, Luigi Lippi, e i rappresentanti dell'ANPI, sezione di Altopascio.

«Abbiamo il dovere di coltivare la memoria – ha commentato l'assessore Sorini – di esercitare il ricordo. Attraverso queste giornate, questi momenti fondamentali, speriamo che i nostri ragazzi acquisiscano consapevolezza degli orrori per guardare il mondo di oggi con maggiore consapevolezza, ripudiando l'odio e il razzismo in ogni forma».