Piana : altopascio



Tau Calcio: bene il primo week-end del 2018

lunedì, 8 gennaio 2018, 14:08

La pausa natalizia ha fatto bene ai ragazzi del Tau Calcio Altopascio che nella prima giornata del 2018 portano a casa tre vittorie su tre partite giocate. I Giovanissimi B, invece, di ritorno dal Memorial Halima Haider a Roma, giocheranno mercoledì contro il San Filippo.

Sono gli Allievi Elite che raggiungono il miglior risultato con il 10 a zero contro il Sauro Rispescia. Bene anche gli Allievi B, vincenti contro la Lastrigiana, e i Giovanissimi Elite, che travolgono lo Zenith Audax.

La squadra di Gandini non lascia scampo al Sauro Rispescia, imponendosi con forza, in una partita dominata fin dai primi minuti. Lo Scandicci, capolista con 38 punti, è ancora abbastanza lontano, ma il Tau, in terza posizione accorcia le distanze dalla seconda in classifica, l'Olimpia Firenze. Concentrazione al massimo per l'incontro di domenica 14 contro lo Sporting Arno.

Tau Calcio - Sauro Rispescia 10-0

Formazione Tau Calcio: Giovannetti, Collecchi, Lepri, Pinucci, Grasso, Chiti, Petrilli, Fazzini, Garunja, Luisotti, Sina, Donati, Pellicci, Niccolai, Pecci, Pini, Barsanti, Magini.

Formazione Sauro Rispescia: Catocci, Capaldi, Molia, Giustarini, Marraccini, Sacchini, Nobile, Chiodo, De masi, Mordini, Martini. Nannini, Bognomini, Meacci.

Reti: Garunja (3), Sina, Chiti, Barsanti, Pecci, Luisotti, Niccolai (2).

La partita degli Allievi B ha visto un iniziale vantaggio della Lastrigiana, con la rete di Galluzzi, ma il pareggio di Pratesi ha rovesciato le sorti dell'incontro. Nel secondo tempo, infatti, sono arrivate le due reti di Spitale a confermare la supremazia degli amaranto. Con 9 vittorie all'attivo e 31 punti, il Tau si attesta in terza posizione, a breve distanza dalla Sestese, seconda, e dalla Cattolica Virtus, in testa. Tutti pronti per il match di sabato 13 contro l'Aquila Montevarchi.

Tau Calcio - Lastrigiana: 3-1

Formazione Tau Calcio: Pieretti, Barsaglini, Muccioli, Pini, Proietto, Federigi, Marcellusi, Pratesi, Beccani, Magini, Gaddini, Banti, Sabia, Amato, Spitale, Mei, Pecci.

Formazione Lastrigiana: Crocini, Pratesi, Borgioli, Mazzanti, Belli, Moccia, Taddei, Galluzzi, Sacco, Cossari, Frizzi, Berti, Salpietro, Bianchi, Bandinelli, Chellini, Bussolini, Camarlinghi.

Reti: Galluzzi (L), Pratesi (T), Spitale 2 (T).

Grande prova anche per i Giovanissimi Elite che travolgono e sconfiggono lo Zenith Audax. Una vittoria netta e senza sbavature che proietta il Tau al secondo posto in classifica, a 5 punti dalla Sestese. Già in fase di preparazione la partita di domenica 14 contro lo Sporting Arno.

Zenith Audax - Tau Calcio: 0-5

Formazione Zenith Audax: Drovandi, Bellini, Miranda, Cresci, Maiolino, Redditi, Innocenti, Mottola, Vollero, Castellani, Pacini. Risi, Biondi, Burani, Franchini, Salatino, Tartoni.

Formazione Tau Calcio: Likaj, Iannello, Filieri, Amorusi, Lartini, Caparrini, Pallanti, Bachini, Tavanti, Tartarini, Menconi, Canalini, Bartolini, Vivai, Lentini, D'Andrea Pisani, Selmi, Barbato.

Reti: Tavanti (3), Menconi, Selmi.