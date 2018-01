Tau - Empoli: ecco la finale del Torneo Bresci

Altri articoli in Piana

venerdì, 5 gennaio 2018, 17:06

Scorrerà un po' di Tau Calcionella tre-giorni del Torneo dei Gironi Under 18, la tradizionale attività di selezione rivolta questa volta alla formazione della Nazionale Under 18, in programma da domani, sabato 6, a lunedì 8 gennaio al Centro federale di Coverciano

venerdì, 5 gennaio 2018, 15:34

Il capogruppo del Pd Guido Angelini commenta l'entrata in vigore dal primo gennaio della legge che vieta l'uso dei sacchetti di plastica per la vendita dei prodotti di frutta e verdura in attuazione della direttiva Europea

venerdì, 5 gennaio 2018, 14:24

Le piogge degli ultimi giorni hanno contribuito a lavare le superfici interessate dalla ricaduta di sostanze rilasciate in atmosfera a seguito del rogo alla Rox. In ogni caso, a titolo puramente precauzionale il comune ha provveduto ad effettuare un intervento di lavaggio

venerdì, 5 gennaio 2018, 12:42

Match importante per il Bama domenica pomeriggio, al Palabridge di Ponte Buggianese. I rosablu, invischiati nelle sabbie mobili della bassa classifica, affrontano lo Juve Pontedera, ancor più invischiato degli altopascesi

venerdì, 5 gennaio 2018, 11:08

Lo scorso dicembre, pochi giorni prima di Natale, l’ufficio sociale del comune di Porcari ha liquidato quasi 10 mila 500 euro (per l’esattezza 10 mila 417) a 20 persone tra anziani, adulti e famiglie. Tutti cittadini italiani residenti in paese

venerdì, 5 gennaio 2018, 10:32

E’ stato consegnato alle giocatrici della squadra Under 14 Gold dai rappresentanti del gruppo sportivo A.Run.Co. di Porcari che subito dopo aver appreso la notizia del furto, e della volontà della squadra di prendere comunque parte alla manifestazione di Roma, d’intesa con il negozio Silvia Sport di Porcari hanno voluto...