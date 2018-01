Piana : porcari



Tutto pronto per la seconda uscita del Carnovale Porcarese

venerdì, 19 gennaio 2018, 17:22

Tutto pronto per la seconda uscita del Carnovale Porcarese, che prenderà il via domenica 21 gennaio. A partire dalle 14:30 nella consueta cornice di piazza Felice Orsi a Porcari, i bambini potranno giocare e divertirsi con i 5 carri allegorici e con l’animazione sul palco. Dopo il grade successo del primo corso mascherato, gli organizzatori confidano nuovamente in una bella giornata di sole, per regalare a tutti tanta allegria e divertimento. Anche per questo secondo corso mascherato, è stato allestito un programma ricco di eventi. Il Via è fissato per le 14:00 con la sfilata degli alunni della scuola elementare La Pira, accompagnati dalla Filarmonica Catalani. Alle 15:00 circa sul palco dell’animazione ci sarà uno degli eventi più attesi di questo Carnovale 2018: lo show dei mitici Pj MaskS - Superpigiamini, amati dai più piccoli. Gufetta, Jeko e Gatto Boy, animeranno così il pomeriggio carnovalesco. “Durante la prima sfilata – commentano gli organizzatori- non abbiamo potuto far a meno di notare che c’erano tantissimi bambini con il costume dei Superpigiamini, a conferma del grande successo che stanno riscuotendo questi personaggi.” Anche domenica come sempre l’ingresso sarà gratuito e per tutti i bimbi, ci sarà il pane e Nutella offerto dall’Associazione Happy Porcari. Non mancheranno poi le altre attrazioni itineranti e la giostra del Bruco Mela che per tutto il Carnovale 2018 sarà a disposizione dei bambini, anch’essa gratuitamente.