Ubriaco si droga e con l’auto finisce contro un muro: preso dalla polstrada

lunedì, 15 gennaio 2018, 16:02

Nessun aumento della tariffa, una bolletta dei rifiuti più semplice da gestire per i cittadini, con due soli invii anziché quattro, e conguagli che saranno di importi molto più bassi, e in alcuni casi prossimi allo zero, rispetto al passato.

lunedì, 15 gennaio 2018, 15:24

Gli arredi, realizzati dall'azienda altopascese Ghise artistiche toscane, sono stati acquistati grazie ai fondi raccolti dall'amministrazione comunale, dai cittadini, dalle associazioni di volontariato, dalle imprese del territorio e dai comitati paesani nelle settimane successive al terremoto e durante la Festa del pane dell'anno scorso

lunedì, 15 gennaio 2018, 14:49

Un carnevale amico delle persone disabili. È il "Carnovale porcarese", che vede impegnati sul campo anche i volontari dell'associazione Luccasenzabarriere. Il presidente della onlus, Domenico Passalacqua, ha preso parte all'inaugurazione della trentanovesima edizione della manifestazione, che è avvenuta domenica 14 gennaio in piazza Felice Orsi

lunedì, 15 gennaio 2018, 12:23

Weekend a metà per il Tau Calcio Altopascio. Dopo la bella partenza della scorsa settimana, gli Allievi amaranto non riescono ad avere la meglio e perdono contro lo Sporting Arno. Finisce invece in parità la partita degli Allievi B contro l'Aquila Montevarchi, mentre i Giovanissimi A e B vincono con...

lunedì, 15 gennaio 2018, 11:41

Lo scrittore Stefano Benni e la comica Angela Finocchiaro per la prima volta insieme sul palco. Con la nuova stagione di prosa del Teatro Rasicurati, mercoledì 17 gennaio, alle 21,15, arriva a Montecarlo (Lu) lo spettacolo “Bestia che sei” e lo stesso scrittore sarà in scena per rappresentarlo

lunedì, 15 gennaio 2018, 11:37

Si intitola 'A veglia col Ponte' il calendario di iniziative promosso dall'associazione culturale 'Ponte' in collaborazione con il Comune che si svolgerà nei primi mesi del 2018 e che prevede presentazione di libri, videoproiezioni e serate musicali