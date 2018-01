Piana



Via del Fondaccio, mobilitazione per il senso unico

venerdì, 19 gennaio 2018, 15:27

I residenti in via del Fondaccio a Lammari hanno raccolto 42 firme, tutte del posto, e in essa ribadiscono i punti essenziali e fondamentali per la messa in sicurezza della strada:

il senso unico è fondamentale per togliere il passaggio di circa 150 automobili al giorno che utilizzano la strada (stretta e malmessa)esclusivamente per l'attraversamento da via dei coselli a via lombarda all'altezza del cimitero di Lammari;

adesso che la scelta è stata finalmente fatta chiedono che si proceda all'asfaltatura e alla predisposizione di un attraversamento pedonale a nord del centro abitato.

e l'apposizione di un cartello di 30 chilometri l'ora.

Queste a nostro avviso sono le scelte che mettono in sicurezza tutti i residenti del quartiere e le numerose famiglie con bambini piccoli che frequentano il parco pubblico. Queste sono le scelte per le quali ci battiamo nell'interesse generale e non per piccoli tornaconto personali.

Nella foto: il consigliere comunale Guido Angelini