150 mila euro per il nuovo marciapiede sul viale europa a Marlia

martedì, 20 febbraio 2018, 13:46

Migliora la sicurezza stradale in viale Europa (sp n. 29) nella frazione di Marlia. È infatti aperto il cantiere per la costruzione del nuovo marciapiede sul lato sud della strada nel tratto dopo l’incrocio con via Paolinelli fino alla zona della farmacia della frazione.

L'intervento, realizzato dalla ditta Giannini Giusto srl di Porcari, è frutto di una collaborazione tra Regione Toscana, Provincia di Lucca e Comune di Capannori per un investimento complessivo di 150mila euro. Di questi, 75 mila sono messi a disposizioni dalla Regione e gli altri 75mila ripartiti quota parte tra l'amministrazione provinciale e il Comune di Capannori.

Stamani (martedì) il sindaco di Capannori e presidente della Provincia, Luca Menesini, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Capannori, Pier Angelo Bandoni e i consiglieri comunali Giordano Del Chiaro e Francesca Pieretti hanno effettuato un sopralluogo assieme ai tecnici della Provincia.

“Siamo molto soddisfatti di poter dare il via a quest’opera voluta e attesa dai cittadini – commenta il sindaco di Capannori e presidente della Provincia, Luca Menesini -. Abbiamo lavorato e ottenuto un finanziamento della Regione Toscana che ci consente di completare il marciapiede tra il semaforo e la farmacia incrementando la sicurezza in modo particolare per i pedoni. Nel corso degli anni in viale Europa abbiamo realizzato circa 2 chilometri di camminamenti. Si tratta di interventi sotto gli occhi di tutti che vanno letti anche in un’ottica di riqualificazione della frazione. Il nostro impegno per quella che è uno dei paesi più popolosi di Capannori continua; stiamo già studiando ulteriori interventi su cui avremo modo di confrontarci con i cittadini”.

“Un’importante opera che rientra nel progetto ‘Strade sicure’ portato avanti dall’amministrazione comunale – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Capannori, Pier Angelo Bandoni -. A Marlia, così come in tutte le altre frazioni, siamo concentrati nel portare avanti lavori per migliorare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. Anche per il 2018 sono in programma ingenti investimenti sotto questo fronte”.

I consiglieri comunali Giordano Del Chiaro e Francesca Pieretti hanno sottolineato l’importanza dell’intervento sotto il fronte della sicurezza stradale e l’inserimento all’interno di un piano portato avanti fin dall’inizio dell’amministrazione Menesini,

Il marciapiede sarà realizzato sul lato sud di viale Europa ovvero lato via Paolinelli, fino alla farmacia, per un tratto nuovo di circa 250 metri e per un totale complessivo di 500 metri. Tutti i tratti dei nuovi marciapiedi prevedono il ripristino della segnaletica stradale orizzontale nonché il ripristino dei sistemi di smaltimento delle acque di piattaforma. La regimazione delle acque prevede un miglioramento generale con l’implementazione di punti di raccolta e la pulizia dei collettori esistenti. Nell'ambito dei lavori saranno inoltre spostati alcuni punti luce esistenti e saranno realizzati nuovi attraversamenti pedonali.