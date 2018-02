Ad Artè lo spettacolo "Revolution a 432 Hz" con Thomas Torelli ed Emiliano Toso

Altri articoli in Piana

sabato, 10 febbraio 2018, 18:33

Fermento in via del Palazzaccio ad Altopascio. La ditta IT Risorse al civico 87 è sulla bocca di tutti. Il sindaco Sara D'Ambrosio proprio pochi giorni fa ha dichiarato: "Siamo felici che nella nostra realtà arrivi questa azienda perché arricchisce il nostro tessuto economico"

sabato, 10 febbraio 2018, 12:12

Porcari ha sempre messo l'edilizia scolastica tra le sue priorità. Il vice sindaco Franco Fanucchi non ci sta e ribatte alle accuse di “latitanza” lanciate dalla consigliera di opposizione Barbara Pisani

sabato, 10 febbraio 2018, 12:10

I profili cercati sono: polizia municipale, specialista amministrativo contabile, esperto informatico ed esperto dell'intercultura. Usciranno entro la prossima primavera i bandi di concorso con cui il Comune di Capannori assumerà nuovo personale

sabato, 10 febbraio 2018, 12:02

L'inizio della manifestazione è previsto alle ore 14.30 con la 3° Festa in Maschera in Piazza, musica disco con DJ Simone & C, animazione per bambini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation, omaggi per i bambini

sabato, 10 febbraio 2018, 09:48

Giovanni Marchi, consigliere del gruppo misto Energie Per l’Italia di Capannori, denuncia come le minoranze del consiglio comunale di Capannori chiedano ogni anno quando verrà dedicata una strada, una piazza o qualsiasi altra cosa, ai martiri delle foibe e, come di consueto, la giunta glissi sull'argomento

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:35

Domenica sempre alle ore 14:30 avrà inizio il quinto ed ultimo corso di un’edizione del Carnovale che fino a questo momento ha dato grande soddisfazione agli organizzatori