Al Rassicurati di Montecarlo “La lunga notte del dottor Galvan” commedia stravagante di Tiziano Rovai

sabato, 3 febbraio 2018, 15:37

Torna il 118 ad Altopascio. Il servizio parte domani, domenica 4 febbraio, lo gestirà la Misericordia e sarà attivo una volta a settimana, per 24 ore, dalla domenica al lunedì sera

sabato, 3 febbraio 2018, 14:10

Portare l'attività ludico motoria anche nelle scuole dell'infanzia. Questo l'importante obiettivo del progetto 'Slurp' promosso dall'associazione Panathlon International Club Lucca, associazione che promuove l'etica e i valori dello sport

sabato, 3 febbraio 2018, 13:57

Seconda domenica del 'CarnevalMarlia' domani, 4 febbraio, a partire dalle 14.30 nella piazza del mercato di Marlia e in parte di via Paolinelli. L'inizio della manifestazione è previsto alle ore 14.30 con la 2^ Festa in Maschera in Piazza

sabato, 3 febbraio 2018, 13:46

Il comune di Porcari amplia il servizio di videosorveglianza grazie al progetto "Occhi su Porcari", premiato dalla Regione Toscana con un finanziamento che darà la possibilità all'amministrazione Fornaciari di installare nuove telecamere in luoghi pubblici

venerdì, 2 febbraio 2018, 16:56

Giovanni Marchi consigliere comunale di Capannori del Gruppo Misto Energie Per l’Italia interviene in merito agli alloggi ERP

venerdì, 2 febbraio 2018, 14:43

"Un'azienda che ha puntato sull'innovazione - ha detto il Segretario UilTec Toscana Claudio Di Caro -, creando una pelle che non è fatta con animali né utilizza materiale plastico, bensì di cotone. Siamo contenti di conoscere questa nuova realtà in espansione grazie a un prodotto così innovativo"