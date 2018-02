Piana



Al via entro l’estate i lavori al depuratore di Casa del Lupo

mercoledì, 28 febbraio 2018, 13:17

Al via entro l’estate i lavori al depuratore di Casa del Lupo, lungo l’autostrada tra Capannori e Porcari. È stato finalmente posto il primo tassello fondamentale nell’iter – la gara per aprire i cantieri è in corso – che porterà al potenziamento della capacità dell’impianto, che passerà dagli attuali 1700 a 2300 metri cubi ora di acque reflue. Perché ciò avvenga, sarà realizzata una linea di trattamento acque reflue completamente nuova, per un importo dei lavori di circa 19 milioni di euro. L'intervento – già previsto dall’accordo di programma del 2008 sulla subsidenza – sarà finanziato per 5 milioni di euro da versamenti anticipati dai soci privati e per la quota restante con un mutuo ottenuto per circa 14 milioni di euro dalla società Aquapur.

Un grande passo in avanti per un’opera attesa da oltre un decennio, che i sindaci dei Comuni soci, Luca Menesini per Capannori, Leonardo Fornaciari per Porcari, e gli assessorialle partecipate Alessandro Remaschi per Altopascio e Roberto Del Vigna per Montecarlo, la presidente di Aquapur Lara Pacini, assieme ad altri membri del Cda, e il vicedirettore di Confindustria Toscana Nord Claudio Romiti hanno presentato stamani (mercoledì 28) in conferenza stampa nella sede della società partecipata.

“Finalmente un lavoro necessario per migliorare la qualità dei servizi nella Piana, e soprattutto a Capannori e Porcari, va in porto – dicono la presidente Pacini e il vicedirettore Romiti –. E’ un intervento di cui si parla da anni, e finalmente siamo riusciti a costruire le condizioni perché dalla carta passasse alla realtà. Con questo importante potenziamento andremo a inserire sul nostro territorio delle nuove tecnologie che ridurranno il consumo energetico e ridurranno l’impatto ambientale del depuratore, anche dal punto di vista degli odori. Oltre alla nuova linea, riqualificheremo anche l’impianto esistente, rendendolo più moderno e sicuro”.

Nel dettaglio si tratta di un intervento che porterà benefici su più fronti: anzitutto, in caso di pioggia, con il potenziamento del depuratore saranno ridotti gli sfioramenti in acque superficiali; riduzione dei consumi del processo depurativo; miglioramento della linea fanghi che sarà spostata e prevederà il processo di aspirazione, in questo modo quindi saranno eliminati gli odori.

“Il potenziamento del depuratore di Casa del Lupo significa salvaguardare il territorio e supportare lo sviluppo delle imprese – dicono i sindaci Menesini e Fornaciari, e gli assessori Remaschi e Del Vigna -. Ringraziamo la presidente e il Cda di Aquapur per essere riusciti ad arrivare al punto in cui siamo, vale a dire quello dell’avvio dei lavori entro l’estate. Allo stesso tempo ringraziamo l’Associazione Industriali e le aziende, che hanno compreso come questo investimento sia un’opportunità perché l’intero comparto produttivo locale abbia più risorse per competere nel mercato internazionale. E’ un primo passo, ma che cambierà radicalmente in meglio la qualità del territorio e della vita di cittadini e aziende. Continueremo a lavorare perché questo iter positivo continui, nell’interesse di tutti”.

Inoltre il sindaco Leonardo Fornaciari ha aggiunto: "Mi congratulo con tutti la dirigenza di Acquapur, che si è dimostrato un gruppo affidabile e capace di portare a casa un risultato altamente strategico sia per il settore industriale che per quello abitativo, perché ci consentirà di portare acquedotto e fognature in zone del territorio che ne sono ancora sprovviste, migliorando così la qualità della vita di tante famiglie. Spesso - proseuge il sindaco - parliamo di infrastrutture sulla Piana di Lucca: oggi annunciamo una delle opere più importanti, attesa da troppi anni e che adesso sta finalmente per diventare realtà".



Infine Fornaciari si è tolto un sassolino dalla scarpa. "Sono reduce da una campagna elettorale a dir poco "vivace" - afferma - in cui avevo annunciato in più occasioni che a primavera avremmo avuto delle good news. Bene. Non solo non sono stato smentito, ma addirittura la procedura è stata anticipata di un paio di mesi".