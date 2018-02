Piana



Al via il progetto 'Slurp' alla scuola dell'infanzia di Lunata

sabato, 3 febbraio 2018, 14:10

Portare l'attività ludico motoria anche nelle scuole dell'infanzia. Questo l'importante obiettivo del progetto 'Slurp' promosso dall'associazione Panathlon International Club Lucca, associazione che promuove l'etica e i valori dello sport con particolare attenzione al mondo giovanile, in collaborazione con il Comune di Capannori. Un progetto che si avvierà in forma sperimentale nel mese di febbraio alla scuola dell'infanzia 'Luciana Baroni' di Lunata e interesserà circa 90 bambini da 3 a 6 anni.

"Si tratta di un progetto innovativo nato anche da esigenze manifestate dal mondo scolastico, affinchè l'educazione motoria sia un'attività che, proposta principalmente in chiave di gioco, possa essere svolta dai bambini già alla scuola dell'infanzia e non solo a partire dalla scuola primaria - spiegano l'assessore allo sport Serena Frediani e l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. E' infatti importante che già nella fascia 3-6 anni i bambini possano sperimentare i benefici dell'attività motoria così importante per il benessere psico-fisico e per la socialità. Se il progetto darà risultati positivi è nostra intenzione estenderlo anche alle altre scuole dell'infanzia".

Il progetto Slurp, gratuito per le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia di Lunata, si svolgerà da febbraio a giugno per due volte a settimana promuovendo la pratica di attività motoria, importante anche per migliorare l'autostima e l'autoefficacia e l'inclusione sociale favorendo così il bambino nella sua crescita globale.