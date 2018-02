Piana



Altopascio, futura terra dei fuochi?

sabato, 10 febbraio 2018, 18:33

di cinzia guidetti

Fermento in via del Palazzaccio ad Altopascio. La ditta IT Risorse al civico 87 è sulla bocca di tutti. Il sindaco Sara D'Ambrosio proprio pochi giorni fa ha dichiarato: "Siamo felici che nella nostra realtà arrivi questa azienda perché arricchisce il nostro tessuto economico e al contempo stesso significa che Altopascio attrae ancora chi investe e si espande".

La ditta è dislocata in una zona che una volta, per la presenza di industrie come Ondulati Giusti e Onduline Italia era ritenuta solo industriale, ma che negli anni si è ampliata accogliendo ditte commerciali e alimentari come il Penny Market, Brico, Risparmio Casa e poco più distanti Conad e TuoDì.

La IT Risorse è una ditta di Vollo in provincia di Napoli che si occupa di trasporti e logistica, carico merci, noleggio attrezzature e smaltimento, non è un mistero, sul loro sito (www.itrisorse.it) c'è scritto tutto, ma la cosa interessante è proprio la parte che parla dello smaltimento infatti, sul portale si può leggere che: "Lo smaltimento dei rifiuti è un procedimento che abbraccia tutte le attività di trattamento dei rifiuti, urbani e industriali: raccolta, differenziazione, trasporto nei centri di conferimento, stoccaggio, lavorazione. Il nostro servizio di smaltimento materiali speciali e pericolosi consente, in linea con i decreti ambientali e garantendo la migliore efficienza di tempi e costi, di smaltire quei particolari tipi di rifiuti che necessitano una raccolta e un trasporto speciali per minimizzare i pericoli per la salute pubblica e l’ambiente. Infatti al contrario dei rifiuti “comuni” quali carta, vetro, plastica, le tipologie di rifiuti da noi trattate devono seguire un percorso di smaltimento particolare che antecede al recupero vero e proprio la trasformazione, ovvero l’isolamento in sicurezza dei materiali pericolosi che compongono i rifiuti".

"Smaltimento materiali speciali e pericolosi" è la frase che ha fatto sorgere spontanee agli altopascesi della zona alcune domande: in una zona dove si trovano aziende commerciali e proprio di fronte al magazzino del Penny Market cosa ci fa una ditta del genere? Se veramente qui si smaltiranno rifiuti pericolosi perché non è stata dislocata da un'altra parte? Magari lontano dalle case? E perché una ditta di Napoli ha scelto proprio Altopascio?

Dubbioso si dice anche Maurizio Marchetti di "Insieme per Altopascio" ed ex sindaco del paese del Tau: "Questa decisione chiarisce quanto sia improvvisata questa amministrazione. Un'ubicazione del genere è quanto di peggio si possa richiedere: vicino ci sono delle case, il Penny Market e il suo magazzino di 10 mila metri quadri, il Brico, il Risparmio Casa... una zona del genere è quella più sbagliata in assoluto. Poi senza voler usare luoghi comuni IT Risorse viene da Vollo vicino Napoli che per i rifiuti è famosa... e ho detto tutto. Ho fatto un post su Facebook e c'è già stata una rivolta. C'è chi parla di raccogliere firme, di creare comitati...".

Intanto, già oggi alcuni operai erano nel piazzale antistante a ripulire e la sede operativa risulta già sul sito (http://www.itrisorse.it/contatti).

E così crescono i commenti sulla pagina di Marchetti, e qualcuno ad esempio fa notare che il sindaco D'Ambrosio solo qualche giorno fa promuoveva l'area protetta della Sibolla: "Due giorni fa in un video era baldanzosa e fiera per la Sibolla territorio importante che voleva salvaguardare. Oggi mi dice che ha la massima disponibilità ed è fiera di accogliere una ditta di rifiuti peraltro anche smaltimento materiali speciali con il relativo stoccaggio. Si dà il caso però che questa ditta proviene dalla terra dei fuochi!".

Dello stesso avviso anche gli abitanti della zona: "Mettere una ditta che smaltisce rifiuti in questa zona è veramente da folli... non ci vogliono dei laureati per capire che questa è un'idea malsana! Ma perché non l'hanno messa dov'era una volta l'inceneritore allora? Qui siamo in centro. Ci sono le case, è una zona commerciale e ci sono i supermercati!!! E io ho pure un orto!".

E ancora: "La D'Ambrosio sostiene che la IT Risorse porterà nuovi posti di lavoro. Quante persone potranno mai lavorare in una ditta del genere? E poi questi sono di Napoli, si porteranno i loro responsabili da là. Quanti posti creerà? Dieci forse? E danni ambientali invece?".

Dello stesso avviso anche qualcuno sulla pagina Facebook di Marchetti: "Oltre al danno molto pesante per tutti noi c'è anche la beffa: ci illudono dicendo che creeranno nuovi posti di lavoro, ma vi pare che una ditta di Napoli (dove tutti sono disoccupati) venga ad assumere noi altopascesi?".

E qualcuno invece invoca "Signori dell'opposizione dove siete? Cominciate ad agire non solo su Facebook, ma anche su altre strade e noi della popolazione saremo presenti".

E non ci resta che attendere...