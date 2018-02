Amico Faber a Porcari, Puccini suona De André

Altri articoli in Piana

giovedì, 8 febbraio 2018, 15:08

La soglia di rateizzazione scende da 500 a 300 euro per i cittadini e da 5mila a mille euro per le imprese. La giunta Menesini ha varato le modifiche al regolamento Imu. L’assessore al bilancio Ilaria Carmassi: “Agevoliamo il pagamento da parte di chi è in difficoltà”

giovedì, 8 febbraio 2018, 13:25

Interviene la consigliera comunale de “La Porcari che Vogliamo” Barbara Pisani relativamente alla notizia di questi giorni circa i comuni finanziati dal governo nazionale in questo ambito

giovedì, 8 febbraio 2018, 12:23

Prosegue il ciclo "Capannori fra Evoluzione e Apocalisse" promosso dal Comune di Capannori assieme all’associazione Associazione Archeosofica per stimolare una riflessione "a mente aperta" sulle origini e sul destino dell’uomo

giovedì, 8 febbraio 2018, 10:54

Patrizio La Pietra, candidato al collegio uninominale del Senato Prato-Pistoia-Valdinievole-Altopascio e Montecarlo, interviene in difesa e sostegno delle tipicità agroalimentari come elemento di identità territoriale

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:20

porcariLegambiente Capannori e Piana lucchese riporta al centro dell’attenzione l’ampliamento della cartiera Ds Smith di Porcari, in attesa della Conferenza di Servizi che si svolgerà domani 8 febbraio in Regione, dove gli enti competenti decideranno sul rilascio dell’autorizzazione unica per installare la terza linea di produzione

mercoledì, 7 febbraio 2018, 15:09

Giovanni Marchi, consigliere comunale del gruppo misto Energie Per l’Italia del comune di Capannori, interviene in merito agli alberi che sono stati abbattuti sulla via Romana, per far posto alla ciclabile Francigena green way