Piana



Arriva l'irriverenza di “Lercio” a Lucca

venerdì, 23 febbraio 2018, 09:04

Inizia ufficialmente la marcia di avvicinamento al Lucca Net Festival 2018, che si svolgerà il prossimo 27 ottobre nelle eleganti sale del Grand Hotel Guinigi.

La prima di una serie di eventi che si susseguiranno mese dopo mese sul territorio lucchese e non solo, fa tappa a Porcari (LU), all'Auditorium “Vincenzo Da Massa Carrara”, al 121 di Via Roma.

Per l'occasione, andrà in scena il “Lercio Live Show”, uno spettacolo dal vivo ideato e scritto dalla redazione del sito satirico più amato d'Italia.

Lanci di news, annunci e sondaggi. Una costante permanenza sul confine fra notizie vere e false, leit motive del “Vero o Lercio”, un gioco ideato con la partecipazione del pubblico in sala.

Due ore di spettacolo all'insegna della satira e della sana ironia, nessuno sembra salvarsi da Lercio e il pubblico ride di gusto.

Nell'epoca delle bufale che spesso leggiamo sui social ed erroneamente prendiamo per vere, i ragazzi di Lercio guideranno questo irriverente spettacolo per una vera e propria immersione all'insegna dell'informazione più sporca e cinica, sempre in bilico tra realtà e finzione.

Per informazioni e Biglietteria:

http://www.netfestival.it/prodotto/lercio-live-show-lucca/

Info-line: 347.4480000 - 340.2715079

Per il programma completo del Lucca Net Festival è possibile consultare il sito ufficiale dell'evento www.netfestival.it. Per gli aggiornamenti e per vivere il festival come community sono attive le pagine Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn di “NetFestival Italia”.

Il festival è organizzato dall'Associazione Culturale “EcoEventi” con la collaborazione del network “Omada”.