Arrivate ad Accumoli le pensiline della solidarietà

martedì, 20 febbraio 2018, 18:18

Domenica scorsa si è svolta la seconda coppa della Città di San Vincenzo, nella quale si è registrato un grande afflusso di partecipanti oltre 200, divisi nelle categorie Bambini, Fanciulli e Ragazzi

martedì, 20 febbraio 2018, 15:33

Alla palestra comunale di via Marconi, infatti, tre classi della scuola media “Giuseppe Ungaretti” hanno potuto cimentarsi in un’appassionante partita di baskin (basket inclusivo) che è stata organizzata dall’associazione Luccasenzabarriere, con la preziosa collaborazione di Panda Baskin Altopascio e dell'amministrazione comunale

martedì, 20 febbraio 2018, 13:46

Migliora la sicurezza stradale in viale Europa (sp n. 29) nella frazione di Marlia. È infatti aperto il cantiere per la costruzione del nuovo marciapiede sul lato sud della strada nel tratto dopo l’incrocio con via Paolinelli fino alla zona della farmacia della frazione

martedì, 20 febbraio 2018, 09:49

Ci sarà, e non potrebbe essere altrimenti, anche un momento particolare, ovvero l’incontro con Suor Giuseppina Nicolussi, di fatto la fondatrice del Bf Porcari, allenatore benemerito e icona di questa società

lunedì, 19 febbraio 2018, 21:23

Domenica 18 febbraio si è svolta a Montecarlo, la prima prova del Campionato Regionale di Ritmica Europa. La Ginnastica Ritmica Lucca si è distinta per aver raggiunto, con le sue ginnaste, venti podi, di cui 6 gradini più alti del podio, oltreché numerosi piazzamenti interessanti

lunedì, 19 febbraio 2018, 15:30

Un’accompagnatrice ogni giorno attenderà alla fermata i bambini che frequentano la primaria di Colle di Compito e li accompagnerà a casa loro