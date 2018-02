Piana



Bama, rovinosa caduta nel derby

domenica, 18 febbraio 2018, 21:01

BAMA ALTOPASCIO 56

GEONOVA LUCCA 78

(15-28; 27-47; 40-62; 56-78)



Arbitri: Di Salvo e Melai



BAMA: Ghiarè, Azzolini 2, Pellicciotti 3, Fiorindi 16, Orsini 7, Lorenzi, Canciello, Cappa 13, Rosania, Bini Enabulele 1, Meucci 10, Siena 4. All. Romani

LUCCA: Danesi 9, Balducci 1, Loni 12, Russo, Del Debbio 18, Giovannetti 3, Lombardi 5, De Falco 9, Pierini 2, Romano 19. All. Piazza



Una delle pagine più brutte della storia rosablu. All'andata il Bama aveva attinto, seppur in mezzo a tanti errori, all'orgoglio sfiorando l'impresa a Lucca. Questa volta i rosablu entrano in campo svuotati, demotivati, senza agonismo e ardore. Lasciando l'orgoglio nella borsa da gioco in uno sport, come qualsiasi disciplina, lo stato mentale incide più del 50 per cento. Tutte doti indispensabili quando si é in palese inferiorità .



Senza un lungo di ruolo e con una guardia (Orsini) che prova a stare in campo ma deve abbandonare per non compromettere la funzionalità del ginocchio, il match é in palese salita. Sono attenuanti più che valide ma non é plausibile mollare sin da subito, senza cattiveria agonistica e spirito di squadra, in totale balìa del team di Piazza che gioca a memoria, sfruttando le amnesie a ripetizione del Bama in difesa. In più quelle che ormai sono le rituali mani quadre di Fiorindi e soci hanno fatto il resto. 2 su 26 da tre punti (8%) é un dato inaccettabile se si vuol giocare in C gold, inconcepibile. Specialmente se si ripete con sinistra continuità. Quelli che dovrebbero essere tiratori spadellano a più non posso, scarichi, e pronti via e Lucca é già sull'13 a 2. C'é un'effimera illusione di rientro con un 5 a 0 (7-13) ma é solo una pre-agonia.



Ospiti che giocano sul velluto e vanno sul 28-15 al primo fischio, che diventa 44 a 20 a 3'35" dall'intervallo lungo. Altopascesi che non fanno mai canestro, perdono palloni in serie e non tengono un 1 contro 1 manco per sbaglio. Intervallo con i ragazzi di Piazza sul +20 (27-47) ma il peggio deve ancora venire. Lucca raggiunge agevolmente il +25 (37-62) nella terza frazione prima che tolga completamente il pedale dall'acceleratore altrimenti la debacle assumerebbe contorni epici. Ultima frazione dove l'agonia rosablu si prolunga fino alla sirena, con i ragazzi del vivaio lucchese tutti a canestro. Nel silenzio totale dei tifosi altopascesi, con alcuni che lasciano anzitempo le tribune, si va stancamente verso la sirena. La miglior percentuale dall'arco per gli altopascesi (1 su 3) la mette a segno il giovane Pellicciotti che in tutto il campionato avrà messo in campo nemmeno 10'. Segnale da un lato incoraggiante e al contempo sinistro. Molto sinistro.