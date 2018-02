Piana



Bama, sfida contro Agliana al PalaBridge

venerdì, 2 febbraio 2018, 11:36

Match di rilevante importanza per il Bama domenica al PalaBridge di Ponte Buggianese. Sul parquet valdinievolino arriverà la Pallacanestro Agliana, che al momento si trova a pari punti in classifica del Bama. Un team che in estate, dopo l'ottimo campionato dell'anno passato, era dato come tra i papabili al passaggio in serie B ma che invece, dopo un inizio promettente, ha subito alcune sconfitte di troppo che avevano portato alle dimissioni di coach Bertini, respinte. Da lì i neroverdi hanno inanellato 3 vittorie su quattro incontri. Sono quindi in netta ripresa. Nell'ultimo match casalingo hanno subito però una netta sconfitta ad opera della Pielle Livorno, giunta anche sul +22 a 11 minuti dalla sirena. Il roster é comunque di primissimo livello con il centro atipico Rossi a fare da cardine, spesso oltre il ventello a gara , con percentuali stratosferiche. Oltre a lui i pretoriani Nieri, Bogani, De Leonardo, Limberti, Cavicchi e Barghiacchi a completare un roster perimetrale ma dall'alto tasso tenico-atletico. Un roster che se é in giornata può far male a chiunque. All'andata Agliana prevalse in casa per 72-63 sul Bama. Fu un 4 su 4 dall'arco di Nieri, perso più volte sul perimetro, a cavallo dei primi due quarti ad indirizzare il match. I rosablu rientrarono in parità nella ripresa per poi cedere nel finale. Bama che é ancora alle prese con guai di vario genere. Ultimo in ordine di tempo una sub-lussazione alla spalla per Lorenzi che ne mette in forte dubbio la presenza in campo. Ormai un'abitudine in via Marconi. Romani-band con artiglieria leggera che dovrà essere brava a saper trasformare le lacune in valore aggiunto per sperare di portare a casa due punti preziosi. L'ideale sarebbe anche ribaltare il -9 dell'andata ma visti i chiari di luna attuali sarebbe chidere troppo. Intanto il centro Vannini si opererà per la ricostruzione del legamento lil 15 febbraio nella clinica di Morciano di Romagna.



" Al di là che per noi sia una perdita importante - dichiara il presidente altopascese Guidi - auguro un grande in bocca a lupo a Fabio. Saremo al suo fianco e tornerà più forte di prima. I suoi oltre 12 punti e 15 rimbalzi di media a partita per noi erano fondamentali ma non dobbiamo piangerci addosso. Al 99% rimaniamo con questo roster, sarà sofferenza fino alla fine ma il nostro budget é già stato abbondantemente superato. Ce la giocheremo così. Solo se ci sarà un'opportunità con costo vicino allo zero e con un elemento che abbia il sacro fuoco per mettersi in gioco in C Gold , potremmo valutare se intervenire sul mercato. Ma-conclude Guidi - sono, ahimé, due condizioni che nel basket attuale sono rare come la visione della "superluna" di qualche giorno fa".



Palla a due alle ore 18,00.