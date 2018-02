Piana : porcari



Chiara Favilla: "Necessario regolamentare l’assegnazione degli spazi sportivi a Porcari. Priorità alle associazioni del territorio"

mercoledì, 21 febbraio 2018, 15:33

“È necessario regolamentare l’assegnazione degli spazi sportivi a Porcari dando una priorità alle associazioni del territorio.” Questa la finalità della mozione presentata dalla Consigliera Comunale de “La Porcari che Vogliamo” Chiara Favilla, sottoscritta da tutti i colleghi del gruppo consiliare di opposizione, e che verrà discussa nella prossima seduta del consiglio comunale.

“Alcune associazioni sportive operanti nel territorio di Porcari hanno incontrato – spiega la Consigliera Favilla – oggettive difficoltà nell’ottenimento di spazi nelle palestre pubbliche del nostro comune ed addirittura una di queste, che opera da numerosi anni, si è trovata letteralmente per strada. Per scongiurare il verificarsi di episodi come questo e per garantire un’assegnazione chiara, trasparente ed oggettiva di tali spazi sportivi, è fondamentale che il comune si doti di un regolamento, oggi assente. La nostra proposta, che andrà in discussione nel prossimo consiglio comunale, ha proprio questa finalità.

Porcari – prosegue Favilla – è cresciuta molto negli ultimi anni in termini di popolazione ed è un comune particolarmente giovane. Si è registrato, per questo, un inevitabile aumento dell’esigenza di svolgere attività sportiva che però, ad oggi, non può essere integralmente soddisfatta, in quanto le strutture sono rimaste sostanzialmente le stesse. Nell’attesa e nella speranza che Porcari possa crescere anche da questo punto di vista, è urgente che si stabiliscano da subito criteri e priorità, in modo che gli spazi a disposizione siano distribuiti privilegiando le associazioni del territorio e tenendo conto degli anni di attività e del numero degli iscritti delle stesse. Il tutto – conclude Favilla – nell’interesse sia dell’ente che delle società sportive, che possono quindi programmare meglio la propria attività ed evitare di essere, come accaduto quest’anno, ingiustamente penalizzate.”