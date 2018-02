Ciclismo femminile, presentata la Michela Fanini 2018

Altri articoli in Piana

lunedì, 19 febbraio 2018, 21:23

Domenica 18 febbraio si è svolta a Montecarlo, la prima prova del Campionato Regionale di Ritmica Europa. La Ginnastica Ritmica Lucca si è distinta per aver raggiunto, con le sue ginnaste, venti podi, di cui 6 gradini più alti del podio, oltreché numerosi piazzamenti interessanti

lunedì, 19 febbraio 2018, 15:30

Un’accompagnatrice ogni giorno attenderà alla fermata i bambini che frequentano la primaria di Colle di Compito e li accompagnerà a casa loro

lunedì, 19 febbraio 2018, 14:48

"Mi sarei aspettata l'articolo di Luccasenzabarriere a conclusione dei lavori, non a metà dell'opera". La consigliera delegata Eleonora Lamandini rispedisce al mittente le accuse di Lucca SenzaBarriere

lunedì, 19 febbraio 2018, 13:06

Quattordici reti in tre partite: weekend ricco per il Tau Calcio che porta a casa tre vittorie su quattro. Gli Allievi Elite battono il Margine Coperta, mentre i B hanno la meglio sullo Sporting Arno. Non riesce l'impresa dei Giovanissimi Elite contro la Sestese che sconfigge di misura gli amaranto.

lunedì, 19 febbraio 2018, 11:05

Prosegue con successo la nuova stagione di Prosa del Teatro Rassicurati di Montecarlo, sabato 24 febbraio, alle 21,15, con "Maledetta Toscana": un viaggio cantato tra storie, aneddoti e canzoni con Igor Vazzaz e La Serpe d'Oro, una delle realtà musicali più interessanti del nostro panorama

domenica, 18 febbraio 2018, 21:01

Una delle pagine più brutte della storia rosablu. All'andata il Bama aveva attinto, seppur in mezzo a tanti errori, all'orgoglio sfiorando l'impresa a Lucca. Questa volta i rosablu entrano in campo svuotati, demotivati, senza agonismo e ardore.