Cittadini allarmati dall'imminente apertura di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi

venerdì, 16 febbraio 2018, 13:18

Si è riunita Giovedì sera, presso lo “Spazio Sagra” della frazione di Spianate, una assemblea spontanea di cittadini, dell'intero comune di Altopascio, allarmati dall'imminente apertura di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi nella zona di via Del Palazzaccio.

Nella sala gremita erano presenti e sono intervenuti nella discussione, oltre a numerosi cittadini, la sindaca Sara D'Ambrosio e diversi consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione.

"Come cittadini - si legge in una nota del comitato -, a seguito di questo vivace dibattito, purtroppo siamo ancora più preoccupati di quanto non lo fossimo prima. Nessuna rassicurazione convincente da parte della nostra prima cittadina che, del resto, pochi giorni fa aveva già espresso sulla stampa la sua soddisfazione per questa nuova attività.

Scopriamo ora che siamo in presenza di un impianto dove si metteranno a riserva fino a 203 tonnellate di rifiuti pericolosi, sia di natura solida che liquida, oltre a 186 tonnellate di rifiuti non pericolosi. In aggiunta la ditta in questione, che ha la sede legale in provincia di Napoli, potrà poi operare ad Altopascio attività di scambio di rifiuti per 7500 tonnellate all'anno di rifiuti pericolosi ed altrettante di rifiuti non pericolosi.

Il tutto in una zona, in prossimità del centro, con presenza di abitazioni e numerose attività commerciali.

Nella complessa procedura autorizzatoria – che prevede a livello politico il concorso della Regione e del Comune di Altopascio - conclusasi un anno fa e tenuta nascosta all'opinione pubblica, non risulta nessuna presa di posizione critica, né tanto meno contraria, della D'Ambrosio. Addirittura, lei stessa, ha ammesso pubblicamente di non sapere se alle tre conferenze dei servizi ha partecipato un rappresentante del Comune di Altopascio.

A nostro avviso sarebbe stato invece doveroso, come prima cittadina e massima autorità sanitaria locale, far presente alla Regione Toscana che il territorio di Altopascio non può essere ritenuto idoneo ad accogliere un impianto che sicuramente non sarebbe “gradito” in altri comuni.

Come è possibile che si accolgano così superficialmente rifiuti provenienti da chissà dove? Come è possibile che da una parte si vieta al cittadino di accendere il caminetto - perché si generano polveri sottili - e poi si permettono nuove attività che vanno ad aumentare il traffico pesante?

Per queste ragioni, avendo a cuore il futuro del nostro paese, abbiamo deciso di organizzarci in un movimento di cittadini e, come primo atto, chiediamo all'amministrazione comunale di invertire la rotta e mettere in campo tutte le misure - ancora possibili! - per impedire questo insediamento oggettivamente rischioso e di difficile controllo una volta entrato a regime".