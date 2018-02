Piana



“Commercio amico” per la scuola di Porcari

giovedì, 22 febbraio 2018, 13:06

L’associazione Porcari Attiva, che coinvolge i commercianti del paese, si rende di nuovo protagonista della crescita della comunità di Porcari.



A parlare è il loro presidente, Michele Adorni, il quale illustra i risultati del progetto “Commercio amico”. Sulla pagina FB dell’associazione, Porcari Attiva ha aperto nei giorni scorsi un sondaggio per capire quali fossero i gusti dei porcaresi circa la scelta tra due obiettivi da raggiungere: adesso ci sono i risultati.



“In seno all’associazione è nata l’idea di contribuire concretamente alla crescita di Porcari. Ne sono scaturiti due progetti che abbiamo scelto di sottoporre al voto pubblico. Il vincitore di “Commercio Amico” è il percorso che prevede la riqualificazione della biblioteca della scuola media E. Pea. Ringrazio l’Istituto comprensivo che ha accolto con grande entusiasmo il nostro tentativo di aggiungere un altro tassello al complesso mosaico di Porcari”. Per ringraziare pubblicamente la passione dimostrata dai commercianti, la dirigente Emiliana Pucci ha trasmesso una nota in cui sottolinea l’importanza fondamentale della scuola per la costruzione del futuro. “L’idea di abbracciare un così nobile obiettivo - sottolinea la Pucci - ci sostiene nella creazione di un “civic center”, capace di essere portavoce di nuove istanze culturali, sociali e formative e i commercianti hanno sottolineato quanto sia centrale l’importanza della scuola”.

Prende la parola anche Renata Bonacchi, vicepresidente di Porcari Attiva “I ragazzi sono il futuro e noi porcaresi dobbiamo avere cura dei nostri giovani, occupandoci anche del loro benessere culturale. Come associazione proseguiremo nel nostro percorso di crescita, non solo personale, ma soprattutto collettivo”.



Le risorse per il sostegno di tale progetto derivano dalle iniziative in programma per il 2018, che inizieranno il 9 giugno con la “ColorCorriamo”, per la quale si apriranno le prevendite il 19 marzo.



Ulteriori dettagli possono essere trovati sulla pagina Facebook Commercio Porcari 4.0.