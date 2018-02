Piana



Conceria Zabri Fanini: si parte

sabato, 24 febbraio 2018, 08:43

E' tutto pronto in casa "Conceria Zabri Fanini" per l'inizio della prossima stagione.

La squadra del general manager Manuel Fanini sta ultimando la fase di preparazione per giungere alle prime gare dell'anno in buone condizioni; la forma al top, invece, arriverà verso primavera in concomitanza con i grandi appuntamenti europei.

La squadra, molto giovane e di chiara marca italiana, è composta da 12 atlete di "casa nostra" e da 8 cicliste albanesi; fra queste almeno un paio sono da seguire perché in possesso di numeri interessanti.

Le punte di diamante saranno Carmela Cipriani, Daniela Magnetto Allietta e Marzia Salton Basei, con le prime due reduci da un 2017 di buon spessore. Dietro di loro, però, altre ragazze possono mettersi in evidenza.

"Abbiamo puntato su un gruppo giovane e affiatato – ha sottolineato il gm Manuel Fanini – anche per questo abbiamo confermato in blocco le ragazze che, nella scorsa stagione, hanno dato più segnali positivi. A queste abbiamo aggiunto alcune atlete giovanissime provenienti dalla formazione delle junior e altre, potenzialmente molto valide, che secondo noi hanno buoni margini di miglioramento".

L'esordio della "Conceria Zabri" è previsto per il 4 marzo a Montignoso di Massa con una corsa "open", poi subito a far esperienza all'estero, a Chambery (in Francia) per una gara internazionale. Il primo obbiettivo dichiarato è quello del Giro della Campania in programma ad aprile.

"All'ombra del Vesuvio – ha aggiunto Manuel Fanini – faremo un primo bilancio del lavoro svolto ed eventualmente apporteremo delle correzioni. Il nostro intento, come sempre (e come ci è stato riconosciuto anche al Giro d'Italia 2017) è quello di dare battaglia ogni giorno e su ogni tipo di percorso".

La squadra si ritroverà un'altra volta tutta insieme agli inizi di marzo per proseguire negli allenamenti collegiali, affinare l'affiatamento e mettere a punto i primi impegni.

(atlete): Carmela Cipriani, Marzia Salton Basei, Daniela Magnetto Allietta, Isabella Strizzi, Elena Franchi, Sofia Cilenti, Martina Cozzari, Claudia Meucci, Maria Benedetta Palumbo, Manuela De Iuliis, Virginia D'Angelo ed Elisa Ronchetti; a loro vanno aggiunte le albanesi Joli Karafili, Xhejna Metalja, Loreta Pirro, Lisa Allkokondi, Keti Fetishi, Xhorxhia Kristollari, Jona Rizvanolli, Elona Rusta.

(general manager): Manuel Fanini

(direttori sportivi): Severino Curti, Gioacchino Garofalo, Francesco Frassi.

(massaggiatori): Giacomo Mazzuola, Andrea Antonetti, Moritz Rocchi, Luigi Ceria.

(meccanici): Giacomo D'Olivo, Lorenzo Fanini, Giacomo Panconi e Alberto Lenci.