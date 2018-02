Piana



Consiglio comunale di Altopascio: calma piatta sul fronte occidentale

sabato, 24 febbraio 2018, 02:49

di cinzia guidetti

All’ordine del giorno l’approvazione del piano finanziario per l’anno 2018 e delle tariffe per l'anno 2018 della Tari; la prima delibera consiliare di variazione di bilancio per l’anno 2018; l’approvazione del regolamento dell’emergenza abitativa e l’approvazione del documento strategico e dei documenti d’intesa del piano urbano della mobilità sostenibile per la provincia di Lucca in quanto ente di area vasta.

Maggioranza (assente Ghimenti) e minoranza (assenti Fantozzi e Marchetti) in netto contrasto su tutto, labile accordo sulla lotta al contrasto delle sale slot e sull'emergenza abitativa.

“Due obiettivi ci siamo preposti – spiega Alessandro Remaschi parlando della Tari – il primo era economico, e il secondo era di carattere sociale: cioè accordare a quei soggetti che si trovano in disagio sociale l’esenzione o la riduzione".

Marconi (Lega) chiede subito delucidazioni in merito alla raccolta dell’Ascit per quello che concerne la capienza (240 litri) del bidone per la raccolta degli sfalci e le tempistiche: “Quante volte l’anno verrà previsto lo svuotamento? Non c’è stato nessun modo per incrementare la dimensione? Mentre nelle frazioni non è chiara quante volte viene fatta la pulizia delle strade...”.

Incalza Orlandi (capogruppo di Insieme per Altopascio): “Stasera siamo ad approvare un piano già in essere che doveva essere approvato entro la fine dell'anno. Almeno dateci le percentuali della racconta differenziata?”.

E' il vicesindaco Toci a risponde: "Ascit, istituendo la raccolta separata del verde dall’organico ha inserito, a parità di costi, questo servizio. I giorni del ritiro rimangono invariati rispetto al 2017, ma abbiamo ottenuto un incremento di un giorno nel mese autunnale: due ritiri nel mese di novembre invece che uno. Il verde viene ritirato tutte le settimane nei mesi primaverili ed estivi. Maggio, giungo, luglio tre volte a settimana. Non si può pensare che i cittadini possano impiegare 2 o 3 settimane per smaltire il verde. La precedente raccolta prevedeva il ritiro delle fascine: anche lì c’era un quantitativo massimo per il ritiro del lunedì e il venerdì. Secondo me c’è stata una miglioria del servizio. Per quanto riguarda le dimensioni dei contenitori Ascit ha adottato un servizio minimo di raccolta del verde. Dove i quantitativi sono maggiori occorre prenotare un servizio aggiuntivo a pagamento, o occorre recarsi gratuitamente a Salanetti. Mentre per lo spazzamento delle strade la regolamentazione è contenuta nel contratto di servizio.

Per quanto riguarda i dati sulla raccolta differenziata - prosegue Toci - nel 2017 c’è stata una diminuzione della raccolta differenziata dal 61 al 59 per cento. In riferimento all’organico io credo che sia un dato positivo. Abbiamo inserito uno sconto importante sulla tariffa per chi istituisce il compostaggio domestico che può essere un fattore della diminuzione dell’organico. Quando mi sono insediato questa era una situazione poco monitorata - incalza Toci -. Oltretutto molti cittadini commettevano errori per differenziare il materiale. Per l’azienda tutto questo si traduce in costi. L'azienda lasciava a terra il multimateriale non conforme che poi conferiva nella rsu (non riciclabile o sacchetto grigio). Inoltre - fa notare Toci - la caccia agli abbandoni adesso è più frequente rispetto al passato. Questa è la spiegazione che mi do per la diminuzione di due punti della raccolta differenziata".

Orlandi puntualizza: "Da una partesi dice ai cittadini di non bruciare e poi gli si dà in comodato gratuito un cesto, gestito male perché non è stato chiaro se c’era un deposito o no, per smaltire le potature a ritiri mensili o quindicinali. L’importante è che non accada che si formino delle piccole discariche perché il materiale non è conferito bene. E poi Ascit deve garantire che le strade siano pulite. Oltretutto - incalza Orlandi - il 2 per cento di riduzione è poco a fronte di un porta a porta su tutto il territorio. Noi avevamo il 43 per cento senza avere il porta a porta. Non voglio sindacare le scelte di Ascit, ma bisogna tenere fermo il fatto che il cittadino deve essere agevolato, caliamoci nella realtà e cerchiamo di venire incontro alla gente".

Marco Remaschi cerca la soluzione: "Stiamo valutando come fare per degli impianti di triturazione per risolvere il problema degli sfalci, un minor conferimento ad Ascit e un maggior rispetto ambientale. C’è un investimento iniziale di 5, 6 mila euro quindi occorre valutare i costi".

Il clima si riscalda leggermente quando si inizia a parlare della TARI per quello che riguarda le sale slot. Fagni fa riferimento ad alcuni articoli apparsi sui giornali, dove il sindaco diceva di contrastare le sale da gioco aumentando la TARI del 98.6 per cento. In consiglio chiariscono che riguardano solo le sale slot ,e non chi ha un esercizio con macchine da gioco (tipo ricevitorie), ma Marconi fa notare che nella categoria in cui fanno parte le sale slot sono comprese anche le discoteche: "Non era il caso di mettere mano un’altra volta al regolamento che disciplina del gioco d’azzardo? Per il contrasto al fenomeno il primo a creare danni è lo stato che ci guadagna più di tutti, e le ricadute però le abbiamo sulle nostre asl e le nostre famiglie".

Orlandi rincara la dose: "L'aumento delle tariffe per le sale slot è stata annunciata come una grande operazione e invece riguarda solo due realtà; se si vuole combattere il gioco d’azzardo c’è da fare tutto un altro lavoro. Non riguarda solo Altopascio, ma anche le altre regioni. Da una parte c’è asl che cerca di offrire servizi sanitari con dei costi e poi lo stato che dà l’ok. Le licenze sono illimitate. Lo stato prende la fetta più grande, poi c'è il concessionario e poi l’esercente che prende la fetta più piccola e poi si prende anche i pericoli di furti e altro. Cerchiamo di non accanirci sempre sul più piccolo".

Il punto che trova tutti d'accordo è che occorre fare qualcosa al livello sociale visto che la ludopatia è una malattia.

L'assessore Sorini (sociale) è d'accordo: "Non si combatte il gioco d’azzardo con le tariffe Tari, ma bisogna fare un altro tipo di percorso. Questo è un primo passo di un percorso da fare insieme alle asl. In fase di analisi c'è comunque la valutazione di un contributo per chi decide di smantellare le slot. Va comunque corretto il problema. Perché uno che ha dei problemi con il gioco va a cercare le slot da un’altra parte".

La prima delibera consiliare di variazione di bilancio per l’anno 2018 vede Orlandi che chiede delucidazioni su 1 milione di euro per il palazzetto di Altopascio e i 645 mila euro per la scuola primaria di Badia Pozzeveri sostenendo che i soldi non ci sono.

E' il sindaco D’Ambrosio a rispondergli: "Vorrei che le dichiarazioni di Orlandi fossero supportate da degli atti. Ho la delibera del Cipe in virtù alla partecipazione di manifestazione di interesse..."

Manifestazione di interesse su cui minoranza e maggioranza non si trovano d'accordo dato che Orlandi insiste a dire che "a Roma i soldi non ci sono".

Sull'emergenza abitativa le incomprensioni continuano e la minoranza chiede alla maggioranza di fare chiarimenti in merito al fatto che "quando c'è un'emergenza abitativa reale - puntualizza Silvano - non si posso riempire della carte prima, e vagliare il caso del soggetto. Una persona si mette in una albergo e poi sia avvia la procedura il giorno dopo per non farlo dormire di notte al freddo. Oltretutto - prosegue Silvano - ci sono tantissime eccezioni: per esempio se ho eredito un immobile che magari non è usufruibile, non è sul territorio dove risiedo, risulta che io ho sono possessore di un immobile e non rientro nella categoria. Occorre poter gestire le eccezioni".

Orlandi fa notare che: "Tanto ci saranno gli assistenti sanitari che valuteranno i singoli casi. Cerchiamo di non mettere tanti paletti".

E' Sorini a cercare di chiarire la situazione: "Per quanto riguarda l'emergenza abitativa ci sono altri interventi come quelli della regione. La cosa nuova per il comune di Altopascio è la messa a bilancio dei fondi L.O.D.E.. Questo regolarizza una situazione di più di 15 mila euro".

La mobilità sostenibile è un tasto dolente per Altopascio e Toci spiega che è stato istituito un tavolo di lavoro che comprende piana, Garfagnana e Versilia e che il documento strategico, per fugare i dubbi di Orlandi, contiene anche ciò che riguarda la circonvallazione ad Altopascio.

Vista l'ora tarda il consiglio si scioglie con la minoranza che ricorda, a chi parteciperà al tavolo di lavoro (o Toci o D'Ambrosio), di farsi sentire con voce e segnalare le problematiche di Altopascio.

Foto di Antonio Tortorella