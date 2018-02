"Cuori contro": Luca Telese presenta il suo ultimo libro

Altri articoli in Piana

lunedì, 12 febbraio 2018, 15:27

Il servizio di Ascit è gratuito per fornitura di materiali e ritiro rifiuti. Previsto il pagamento di una tariffa solo se si supera un certo numero di conferimenti di rifiuti indifferenziati

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:34

Torna il sereno nel cielo amaranto del Tau. Solo gli AllieviElite non ce la fanno contro la Sestese e portano a casa un'altra sconfitta, mentre gli Allievi B sconfiggono l'Olimpia Firenze. Doppio successo per i Giovanissimi che vincono, gli Elite, contro il Margine Coperta, e i B contro il Valle...

lunedì, 12 febbraio 2018, 09:01

La tripla di Lorenzi, che varrebbe il -2 a -52" non entra e sul rimbalzo si gettano in 4 giocatori, la palla carambola in modo misterioso verso Nepi lanciandolo in contropiede per il +7 di Siena. Game over, ma Bama che, come da inizio, é vivo.

domenica, 11 febbraio 2018, 16:19

Questo pomeriggio CasaPound a sorpresa ha voluto porre in centro a Montecarlo una targa commemorativa in memoria dei martiri delle foibe. La targa recita il seguente testo: "Luogo dedicato al ricordo degli Istriani, Fiumani, Dalmati uccisi dall'odio comunista per la sola colpa di essere voluti restare Liberi e Italiani"

domenica, 11 febbraio 2018, 10:02

Il gruppo Forza Italia di Capannori interviene sul tema dei martiri delle foibe, celebrati nel Giorno del Ricordo, riprendendo quello che ha scritto ieri il consigliere di Energie per l'Italia, Giovanni Marchi

domenica, 11 febbraio 2018, 09:59

Il Movimento 5 Stelle di Capannori informa le aziende che hanno i bidoni della raccolta indifferenziata che potranno ottenere il rimborso inerente alla parte variabile della Tariffa rifiuti puntuale fin dalla sua attivazione ovvero dall'anno 2013 ed anche per gli anni successivi 2014, 2015 e 2016