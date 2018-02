Piana



Domani terza domenica del CarnevalMarlia 2018

sabato, 10 febbraio 2018, 12:02

Terza domenica del CarnevalMarlia domani, 11 febbraio, a partire dalle 14.30 nella piazza del mercato di Marlia e in parte di via Paolinelli. L'inizio della manifestazione è previsto alle ore 14.30 con la 3° Festa in Maschera in Piazza, musica disco con DJ Simone & C, animazione per bambini con trucca bimbo, sculture di palloncini e bolle di sapone giganti con Galaxy Animation, omaggi per i bambini.

In programma inoltre la partecipazione di varie mascherate delle scuole primarie di Marlia e Capannori, della scuola dell'infanzia di Marlia e dell'istituto comprensivo Don Aldo Mei di S.Leonardo in Treponzio, con la partecipazione di numerosi bambini, maestre e genitori in maschera. A sfilare ci sarà anche la mascherata dell'oratorio della parrocchia di Marlia. Come ogni domenica, inoltre saranno presenti stand gastronomici con frati, pasta fritta, pizze ed altre golosità e la fiera di beneficenza. In programma ci saranno anche altre iniziative. In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà al coperto.



L'ingresso è libero.