Piana



Due giovani lucchesi travolti da un'auto pirata in Darsena: morto un 21enne, arrestato l'investitore

domenica, 4 febbraio 2018, 09:06

di riccardo cavirani

Tragedia nella notte. Due ragazzi di 21 e 25 anni, entrambi residenti a Lucca, sono stati travolti da un'auto pirata sul vialone della Darsena nei pressi del curvone della Croce Verde sul mare. L'episodio è avvenuto alle 4.45 di questa mattina, in viale Europa, a Viareggio. Ad avere la peggio è stato il più giovane, Andrea Lucchesi, abitante a S. Macario, deceduto in mattinata all'ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Gravissimo l'amico, Fabio Biagini, di Nave.

I due amici si stavano recando alla propria macchina, camminando a piedi sul lato della strada, e sono stati letteralmente falciati da una automobile che, dopo averli lasciati agonizzanti al suolo, ha fatto perdere le tracce fuggendo via. Quella che doveva essere la conclusione di una notte di allegria nel bel mezzo del carnevale si è così trasformata in tragedia.

I due giovani sono apparsi subito gravissimi, quindi sono stati intubati dal medico e trasportati al pronto soccorso del Versilia. Per uno dei due non c'è stato niente da fare, per il 25enne invece è stato chiesto il trasferimento al pronto soccorso di Livorno, per un esame della Tac, in attesa poi di essere operato.



Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri, avvisati dagli amici, che si sono messi sulle tracce dell'auto pirata rintracciando l'investitore nella mattinata. Si tratta di un coetaneo dei due ragazzi travolti, ha 25 anni e dopo aver investito la coppia di amici si è dato alla fuga abbandonando, poi, la vettura, una Lancia Y, parcheggiandola in strada e tornando a casa. Ed è proprio presso la sua abitazione che i carabinieri lo hanno rintracciato dopo aver trovato la macchina ed essere risaliti all'identità del conducente e proprietario. Quest'ultimo è perfettamente in regola sia con la patente sia con l'assicurazione e non si capisce per quale ragione si sia dato alla fuga senza prestare soccorso fermandosi.



Sono in corso accertamenti da parte degli investigatori che vogliono appurare se l'investitore aveva bevuto. Intanto è stato denunciato per omissione di soccorso, lesioni personali gravi e, soprattutto, a seguito della morte di uno dei due giovani lucchesi, per omicidio stradale. Il ragazzo è stato trasferito in carcere al S. Giorgio di Lucca