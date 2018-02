Piana



Ennesimo incidente all'incrocio dell'Osteria di Lammari, protesta il consigliere Angelini

domenica, 4 febbraio 2018, 18:15

Il consigliere comunale Guido Angelini denuncia l'ennesimo incidente stradale e la pericolosità dell'incrocio in località Osteria a Lammari chiedendo provvedimenti da parte del comune di Capannori:

Oggi pomeriggio all'incrocio tra via delle ville e via lombarda a Lammari in località dell'Osteria c'è stato un ennesimo incidente stradale con un ferito e due auto che hanno subito danni assai rilevanti. Infatti a seguito dell'intervento tempestivo dei vigili urbani di Capannori le auto sono state trainate con un mezzo del soccorso stradale. Sicuramente c'è un problema di poco rispetto delle norme stradali all'ordine di questi incidenti.

Tuttavia questo incrocio rimane fra i più pericolosi del Comune di Capannori a causa della scarsa visibilità su entrambe le carreggiate e della velocità, ma forse anche per una segnaletica insufficiente.

Pertanto è necessario che il Comune di Capannori intervenga rapidamente con un progetto per la messa in sicurezza. Gli impegni sono già stati presi ma è necessario che i tempi siano più brevi.

L'idea di un semaforo con la video camera incorporata che agisca sui quattro punti in modo conforme, le strisce pedonali tra gli studi medici Nausica ed il bar su via lombarda, un intervento di attraversamento rialzato a sud dal parcheggio del cimitero fino all'incrocio, nuove striscia pedonali su via delle ville, un punto di chiamata per pedoni e ciclisti che utilizzano la pista ciclabile . Sono queste le cose di primaria importanza per la messa in sicurezza di questo incrocio.