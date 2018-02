Piana



Essity investe 47 milioni di euro in Italia per la creazione del nuovo centro di eccellenza europeo di Altopascio

giovedì, 22 febbraio 2018, 12:28

Essity, azienda leader mondiale nei settori dell’igiene e della salute con i suoi brand TENA, Nuvenia, Tempo, Tork, Demak’Up, Libero, Leukoplast, Jobst e Actimove, ha annunciato oggi il piano di investimenti da 47 milioni di euro che permetterà la creazione del nuovo centro d’eccellenza per la produzione di tovaglioli ad Altopascio, in Toscana, rafforzando così l’offerta produttiva di Essity in Europa attraverso il brand leader a livello globale Tork.

L’impianto di Altopascio, che oggi produce referenze per il settore tissue e che impiega circa 215 persone, in qualità di centro europeo sarà in grado di aumentare la propria capacità produttiva attraverso l’installazione di 11 nuove linee e di rendere l’assortimento di prodotti (bianchi e colorati) ancora più competitivo in Europa, grazie a una filiera maggiormente efficiente.

Il piano complessivo di investimenti per l’Italia, che prevede anche l’implementazione di altre misure di riorganizzazione aziendale e di progetti collaterali, comporterà inoltre il ricollocamento e l’aggiornamento professionale di alcuni dipendenti dell’azienda.

Il progetto è parte integrante della strategia globale di Essity, i cui obiettivi principali sono l’ottimizzazione dei costi e del capitale oltre all’incremento ulteriore di valore dell’area business Professional Hygiene.

“Questo centro di eccellenza rappresenta la nostra risposta alla crescente domanda del segmento HoReCa e il nostro consolidamento nel mercato europeo come fornitore competitivo e affidabile di tovaglioli di alta qualità. Grazie ad esso, potremmo garantire in tempi più rapidi e su scala europea l’implementazione delle innovazioni in questo comparto.” ha affermato Antonio Zanframundo, Operations Director Italia di Essity. “Siamo assolutamente orgogliosi di poter contribuire dall’impianto di Altopascio al rafforzamento della presenza di Essity in Europa e alla crescita dei nostri Brand”.