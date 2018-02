Piana : montecarlo



Giorno del ricordo, CasaPound dona una targa commemorativa alla città

domenica, 11 febbraio 2018, 16:19

Questo pomeriggio CasaPound a sorpresa ha voluto porre in centro a Montecarlo una targa commemorativa in memoria dei martiri delle foibe. La targa recita il seguente testo: "Luogo dedicato al ricordo degli Istriani, Fiumani, Dalmati uccisi dall'odio comunista per la sola colpa di essere voluti restare Liberi e Italiani".



"Nel giorno del ricordo abbiamo voluto dedicare una spazio pubblico ai Martiri delle Foibe - dichiara Fabrizio Fantozzi responsabile di CPI Piana di Lucca - Una dedica doverosa, visto l'imbarazzante silenzio che da anni ruota attorno alla data del 10 febbraio. Il giorno del ricordo, istituito a livello nazionale nel 2004, dopo decenni di menzogne è ancora oggi una ferita aperta per tutto il popolo italiano. Ferita che continua a soffrire del negazionismo di una sinistra che da sempre vuole occultare la verità su quell'immonda tragedia."



"Negli scorsi giorni - conclude Fantozzi - abbiamo protocollato in comune la richiesta di intitolare lo spazio pubblico da noi scelto o altro spazio dal comune ritenuto più appropriato.

Non ci resta che augurarci che questa nostra richiesta venga approvata. In modo che ogni anno i cittadini possano commemorare quei martiri, quei figli d'Italia che hanno perso la vita per la sola volontà di restare Liberi e Italiani"