Piana : capannori



Giovanni Marchi: "Se le case dell’ERP sono utili facciamole in zone idonee"

venerdì, 2 febbraio 2018, 16:56

Giovanni Marchi consigliere comunale di Capannori del Gruppo Misto Energie Per l’Italia interviene in merito agli alloggi ERP.

"A Capannori, abbiamo la brutta abitudine di riempirci la bocca con la parola sociale - esordisce Giovanni Marchi - , con i problemi emergenti e incombenti della casa, ma poi a volte queste passano in secondo piano, e ci perdiamo in progetti faraonici da dare in pasto all’opinione pubblica, distogliendo magari l’attenzione su emergenze e piani di lavoro che realmente sono vicini ai cittadini, coloro i quali dovrebbero essere investiti in prima persona.

A Capannori – incalza Marchi consigliere comunale di Capannori del Gruppo Misto Energie Per l’Italia- , nel 2017 è stata approvata la graduatoria definitiva dei concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione per l’assegnazione di alloggi in edilizia residenziale per le fasce più deboli. La graduatoria prevede 177 ammessi e 53 esclusi, scorrendo la lista, si nota che i cognomi sono per lo più stranieri.

Purtroppo si riscontra che dall’inizio della crisi, la morsa dell’emergenza abitativa è cresciuta in maniera esponenziale. Naturalmente, è giusto che ad usufruire delle case siano coloro che possiedono i requisiti e se come è vero, l’emergenza esiste, le strutture devono essere costruite in zone idonee e adeguate allo scopo.

Attualmente vengono costruite dall’ERP, sembra con finanziamento a carico della Regione Toscana, alcune abitazioni a Castelvecchio, dove verranno usati come veniva dichiarato in una nota dal Sindaco, materiali naturali e saranno ad alta efficienza energetica. Gli alloggi saranno certificati in classe energetica A+.

E’ però bene ricordare – prosegue Marchi – che già un’altra struttura finanziata dalla regione è salita agli onori della cronaca, l’asilo Cosimo Isola, edificio anch’esso finanziato dalla Regione Toscana, ad alta efficienza energetica, e realizzato presumibilmente in una zona non perfettamente idonea.

Di conseguenza e salvo smentite, è bene ricordare che anche questi alloggi che vengono realizzati dall’ERP, sembra che siano costruiti in una zona indicata come I3 e I4. Da notare che la classificazione “PI4” è l’indice con cui il Piano di bacino del Fiume Arno attualmente vigente, (adottato con D.P.C.M. del 6 maggio 2005 identifica le aree a Pericolosità Idraulica molto elevata) così come indicate anche nel D.P.C.M. del 29 settembre 1998.

Risulta anche e ripeto salvo sconfessioni - conclude Marchi - che l’edificazione di tali abitazioni sia passata solo all’attenzione della giunta comunale e abbia bay passato l’ufficio urbanistica, ufficio con la specifica competenza per l’istruttoria delle pratiche edilizie e il relativo rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie.

Da accertamenti effettuati, ci risulta che all’ufficio urbanistica non esista progetto delle abitazioni che verranno realizzate nella suddetta zona. Risulta però che, la scheda normativa 34 - U.T.O.E. H4, dichiara esplicitamente, “che una parte dell’area destinata all’edificazione di alloggi all’edilizia sovvenzionata o convenzionata” ricade in area a pericolosità idraulica molto elevata I4, e la relativa distanza dalle strade pubbliche dovrebbe essere di m. 10, spazio che non sembra affatto essere stato rispettato. Di conseguenza - conclude Marchi - riterrei opportuno che l’ufficio preposto si facesse carico del problema".