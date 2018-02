Marchi (Energie Per l’Italia ): "I cimiteri hanno bisogno di manutenzione continua e non soltanto nel periodo delle ricorrenze"

Altri articoli in Piana

venerdì, 9 febbraio 2018, 17:35

Domenica sempre alle ore 14:30 avrà inizio il quinto ed ultimo corso di un’edizione del Carnovale che fino a questo momento ha dato grande soddisfazione agli organizzatori

venerdì, 9 febbraio 2018, 16:57

Insieme per Altopascio commenta le dichiarazioni del sindaco D'Ambrosio che aveva esultato per l'arrivo di una nuova azienda sul territorio, affermando che è un buon momento per l'occupazione altopascese

venerdì, 9 febbraio 2018, 14:30

La polizia municipale ha individuato un nuovo caso di abbandono rifiuti, commesso da una cittadina altopascese, che, dopo aver fermato l'auto, ha lasciato a margine della strada diversi sacchi di rifiuti, contenenti materiali di uso domestico: la persona è stata immediatamente multata, con una sanzione di 150 euro

venerdì, 9 febbraio 2018, 14:13

In 250 alla Fattoria il Poggio, a Montecarlo, hanno partecipato giovedì 8 febbraio alla cena di sostegno in vista delle elezioni del 4 marzo dove Massimo Mallegni, tre volte sindaco di Pietrasanta, corre per il Senato, Stefano Mugnai per la Camera dei Deputati e Maurizio Carrara per l'uninominale della Camera...

venerdì, 9 febbraio 2018, 14:12

Una vera e propria “Carta della scuola capannorese” che definisce i principi di azione da perseguire in maniera integrata e costituisce e coordina l’insieme degli strumenti di raccordo operativo tra le politiche e i servizi del comune e la progettazione degli istituti scolastici

venerdì, 9 febbraio 2018, 13:31

Siamo alla fase finale per la banda ultra larga. Come conferma il consigliere delegato all’innovazione, David Del Prete, sono partiti i primi lavori per il completamento della rete secondaria e il suo shelter, termine tecnico per indicare la cabina che dovrà ospitare gli apparati e che sarà ubicato in piazza...