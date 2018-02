Piana



Il Bama di Tommei al PalaCoverciano di Firenze

venerdì, 23 febbraio 2018, 11:21

Bama nella terza di un trittico di gare sulla carta proibitive. I rosablu saranno di scena domani (sabato) alle 18,30 al PalaCoverciano di Firenze, ospiti del Pino Dragons. Un team che gioca a memoria, primo in classifica, con forse il miglior roster a disposizione. Il tutto condito da un sistema di gioco celestiale, dove tutti i giocatori in campo sanno alla perfezione cosa fare in qualsiasi istante.



Il Bama scenderà in campo guidato dal nuovo coach Stefano Tommei, ingaggiato in settimana al posto di Maurizio Romani. Solo tre allenamenti a disposizione del coach termale per tentare di ricaricare le pile rosablu, inserendo pochi semplici concetti di gioco e lavorando molto su motivazione e spirito di squadra. Fermo restando, Final eight di Coppa Italia docet, che i miracoli nello sport accadono il Bama a benissimo di essere di fronte ad un compito arduo che va comunque affrontato con intensità e orgoglio, caratteristiche un pò mancate nelle ultime uscite. Gli avversari dispongono del miglior playmaker del campionato (Magini) con la miglior coppia di esterni: Passoni e Poltronieri, assente nelle ultime due gare ma al rientro contro il Bama. In più gli ottimi Merlo, Marotta, Zappia, ecc. Fiorindi e compagni rispondono quantomeno senza ulteriori defezioni, cosa accaduta con sinistra regolarità negli ultimi 40 giorni. La dirigenza altopascese intanto ha trascorso giornate intere al telefono nel tentativo di trovare un tassello in sostituzione del lungo-degente Vannini ma al momento non vi sono situazioni percorribili, a meno di spese folli, cosa che la società di via Marconi non può assolutamente permettersi.



Il team deve quindi essere pronto ad affrontare le ultime otto gare di stagione regolare con questo roster. Facendo due conti ci vogliono 5 vittorie su 8 per evitare i playout e, perché no, agganciare l'ottavo posto in classifica, ultimo utile per i playoff. Visto il ruolino di marcia fino a qui si tratterebbe di un autentico exploit, da segnare negli annali della storia rosablu. Difficile, difficilissimo, ma , vivaddio, non impossibile.