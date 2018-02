Piana



Il comune di Capannori assume nuovo personale

sabato, 10 febbraio 2018, 12:10

I profili cercati sono: polizia municipale, specialista amministrativo contabile, +esperto informatico ed esperto dell'intercultura



Usciranno entro la prossima primavera i bandi di concorso con cui il Comune di Capannori assumerà nuovo personale.



L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Menesini, infatti, ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale, che indica in modo chiaro come l'amministrazione voglia fare nuovi ingressi nell'Ente di piazza Aldo Moro, in linea con la volontà di abbassare l'età media dei dipendenti.



I profili professionali ricercati sono quelli di polizia municipale, specialista amministrativo contabile, esperto informatico e specialista dell'intercultura.



La necessità di procedere con dei concorsi è nata da un'analisi dell'andamento del personale, dove dal 2014 ad oggi sono stati registrati venti pensionamenti, di cui nove solo nel 2017, e l'ingresso – attraverso la mobilità e contratti di formazione lavoro – di quattordici lavoratori.

"Nella pubblica amministrazione l'inserimento di nuova linfa è importante – dice il sindaco Menesini –. Il Comune, oggi, è il vero punto di riferimento per i cittadini, e quindi abbiamo la necessità di fornire sempre più servizi, e sempre meglio, anche in settori nuovi rispetto a quelli tradizionali. Per fare un esempio, un settore chiave oggi è l'innovazione. In più, i giovani avranno molto da imparare dai tanti dipendenti che, da anni, lavorano nel nostro municipio, e che oggi sono portatori di molti saperi e capacità che i libri non danno. Prima dell'estate, quindi, emaneremo dei bandi per assumere nuovo personale, peraltro in campi che fin dall'inizio del mandato abbiamo dichiarato essere per noi prioritari. La macchina amministrativa, a Capannori, è una macchina che funziona. Ringrazio quindi tutti i lavoratori dell'Ente e invito i giovani a partecipare ai concorsi perché fare un'esperienza di lavoro in questo Comune è senza dubbio stimolante e professionalizzante".



Per l'amministrazione Menesini, gli obiettivi strategici da centrare con i concorsi sono: l'aumento dell'organico della polizia municipale, oggi centrale nelle operazioni di controllo e di sicurezza del territorio che l'amministrazione sta portando avanti; l'assunzione di laureati; inserire figure esperte in settori nuovi della pubblica amministrazione come l'innovazione e l'intercultura.



Per quanto riguarda il numero dei posti a disposizione, sono 9 compresi tutti i profili richiesti.



Secondo il quadro di fabbisogno di personale approvato dall'amministrazione, anche nel 2019 il Comune potrà far uscire altri nuovi concorsi per assumere ulteriore personale.