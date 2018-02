Piana



Il Comune si aggiudica il bando sulla videosorveglianza, in arrivo nuove telecamere

sabato, 3 febbraio 2018, 13:46

Il comune di Porcari amplia il servizio di videosorveglianza grazie al progetto "Occhi su Porcari", premiato dalla Regione Toscana con un finanziamento che darà la possibilità all'amministrazione Fornaciari di installare nuove telecamere in luoghi pubblici che ancora ne sono sprovvisti. Lo comunica con soddisfazione il consigliere delegato all'Informatica David Del Prete.



L'inizio dei lavori è previsto per l'inizio di questa estate. Saranno installate una serie di telecamere in alta definizione con attiva anche la modalità di ripresa notturna, per permettere alla Municipale e gli altri organi di Polizia di poter accedere alle riprese effettuate a ciclo continuo e senza interruzione.



"L'ampliamento – precisa il consigliere Del Prete - riguarderà luoghi pubblici che ancora oggi non sono muniti di videosorveglianza, venendo quindi al pieno rispetto del DL 11/09 art.6 comma 7 che permette ai comuni, al fine della tutela della sicurezza urbana, di installare impianti di questo tipo. Ma non abbiamo intenzione di fermarci qui. Come abbiamo promesso in campagna elettorale - conclude Del Prete - continueremo ad investire sulla sicurezza urbana per fornire alle forze dell'ordine maggiori strumenti di indagine e controllo del territorio".