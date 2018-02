Piana : capannori



Il consiglio comunale approva il piano di telefonia mobile 2018

venerdì, 2 febbraio 2018, 12:20

Approvato nella seduta di martedì scorso dal consiglio comunale il piano di telefonia mobile per il 2018 (astenuta l'opposizione).

Come ha spiegato l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi illustrando il documento all'assemblea consiliare i criteri per l'individuazione delle ipotesi di localizzazione dei nuovi impianti di telefonia mobile alla base del piano già presentato ai cittadini in un'assemblea pubblica sono la tutela dei cittadini e del paesaggio, preferenza per le aree di proprietà pubblica e condivisione di sostegni e manufatti esistenti.

"Il piano annuale di telefonia mobile è l'unico strumento in possesso dell'amministrazione comunale per tutelare la comunità e il territorio. Il documento, infatti, pone dei paletti agli operatori telefonici che altrimenti, vista la normativa in materia, avrebbero grande libertà di scelta – sostiene l'assessore Matteo Francesconi -. Nella localizzazione dei nuovi impianti è stata infatti data priorità a localizzazioni in aree comunali, il più lontano possibile da luoghi sensibili e nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del territorio".



I nuovi impianti previsti nel piano sono 24. Va però specificato che, come ogni anno, le richieste degli operatori mostrano solo un interesse potenziale e quindi sono da considerarsi come ipotesi. Molti dei siti scelti, quindi, potrebbero non concretizzarsi e alcuni sono riproposizioni rispetto agli anni scorsi. Ad esempio molto probabilmente non sarà installato nessun nuovo ripetitore di rete nel centro di Marlia.



Inoltre, rispetto al 2017 non sono previste nuove installazioni da parte di Wind e Tre, perché le due compagnie di recente si sono fuse. Il quarto operatore di telefonia mobile in Italia è diventato Iliad, che debutterà nel mercato nel corso del 2018.



Ecco la localizzazione, contenuta nel piano, delle ipotesi dei nuovi impianti: Iliad: San Gennaro (via del Colle, palo condiviso), Capannori (area stadio comunale), Colle di Compito (isola ecologica), Marlia (palo condiviso a lato della statale 12 del Brennero), Borgonuovo (parcheggio pubblico lungo via Pesciatina), Carraia (zona pip), Verciano (campo, palo condiviso), Lunata (area pubblica a lato di via Vecchia Pesciatina), Lammari (campo sportivo), Parezzana (palo condiviso in un campo lungo via Traversa), Guamo (parcheggio pubblico lungo via di Sottopoggio), Marlia (stadio).



Tim: Frizzone (area stazione sollevamento rete fognaria vicino casello autostradale), Lammari (cimitero e campo sportivo), San Leonardo di Compito (cimitero), Carraia (zona Pip).



Vodafone: Marlia (stadio), Monte Pianello (località California su palo condiviso), Marlia (palo condiviso a lato della statale 12 del Brennero), Lunata (cimitero), Vorno (campo sportivo), San Ginese di Compito (cimitero), Lammari (cimitero).