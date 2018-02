Piana



Il “piedibus” arriva in collina: il servizio da oggi è attivo nel borgo di Ruota

lunedì, 19 febbraio 2018, 15:30

Tutti insieme camminando in fila indiana e in sicurezza dalla fermata dello scuolabus fino alla propria abitazione. È questo il “Pedibus”, l’autobus “umano” composto da bambine e bambini, che da oggi (lunedì) è attivo nella frazione di Ruota grazie al Comune di Capannori e all’associazione Auser Verde Soccorso Argento in collaborazione con il circolo “Don Aldo Mei”.

Un servizio che, dopo la positiva esperienza per la scuola primaria di Lunata - Tassignano, viene adesso esteso al borgo collinare in una nuova forma per meglio adattarsi alle esigenze del paese. Tutti i giorni dopo l’orario di uscita da scuola un’accompagnatrice dell’associazione attenderà i bambini che hanno aderito al servizio – una decina – nella piazzetta sotto la chiesa parrocchiale di Ruota, dove fra l’altro si trova una pensilina. Qui farà capolinea lo scuolabus proveniente dalla scuola primaria di Colle di Compito.

Una volta scesi, gli scolari che formano il “Piedibus”, sotto la supervisione dell’accompagnatrice, procederanno verso le case che si trovano nel centro storico. Ogni bambino indosserà un gilet rifrangente per renderlo altamente visibile.

“Siamo orgogliosi di avere avviato questo servizio a Ruota rispondendo a una sentita esigenza degli abitanti della frazione – spiega l’assessore alle politiche per la scuola, Francesco Cecchetti -. Finora, infatti, lo scuolabus prolungava il suo percorso fino alla piazzetta dove si trova il circolo del paese. Qui il mezzo aveva grosse difficoltà a fare manovra senza considerare che il transito nelle vie strette del borgo causava problemi di scambio con gli altri mezzi. Dopo un confronto con tutte le parti in causa abbiamo individuato questa soluzione innovativa. Potrebbe apparire singolare il ‘Piedibus’ in collina ma in realtà è un forte segnale di attenzione verso questa comunità così impegnata nei confronti delle bambine e dei bambini, tanto che all’ingresso del paese si trova un cartello che invita gli automobilisti a rallentare visto che a Ruota i bambini ‘giocano ancora per strada’. Il ‘Piedibus’, inoltre, rappresenta un prezioso momento educativo che considera parte della formazione anche come si torna da scuola. Viste l’utilità e le finalità stiamo valutando di estendere il servizio anche in altre frazioni dove abbiamo avuto richieste da parte dei genitori”.

Sul territorio è attiva anche la linea Piedibus Capannori – Lunata che da piazza Aldo Moro accompagna i bambini alla scuola primaria di Lunata – Tassignano passando da via Martiri Lunatesi e via del Casalino, e viceversa.