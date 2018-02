Il sommelier porcarese Gabriele Del Carlo ricevuto in comune dal sindaco Fornaciari

Altri articoli in Piana

martedì, 13 febbraio 2018, 15:34

Due passeggiate in notturna, una nella zona nord ed una nella zona sud del territorio comunale. Le promuove l'amministrazione comunale di Capannori in occasione della 14a edizione della giornata per il risparmio energetico 'M'illumino di meno' promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 che quest'anno ricorre venerdì 23 febbraio

martedì, 13 febbraio 2018, 09:18

Vince l’Under 14 Silver a Volterra, sconfitte invece tutte le altre formazioni del Basket Femminile Porcari. Un turno di campionato quindi negativo dal punto di vista dei risultati per il team gialloblu, passi falsi che comunque non minano la serenità dell’ambiente e stimolano semmai a lavorare con ancora maggiore impegno...

lunedì, 12 febbraio 2018, 15:49

Storie controverse di un periodo altrettanto controverso: Luca Telese, giornalista, scrittore e conduttore televisivo, le ha raccolte e raccontate nel suo ultimo libro, "Cuori contro. Le ferite sempre aperte di una stagione di piombo", edito da Sperling&Kupfer, che presenterà ad Altopascio, in Sala Granai, venerdì alle 21 (ingresso libero)

lunedì, 12 febbraio 2018, 15:27

Il servizio di Ascit è gratuito per fornitura di materiali e ritiro rifiuti. Previsto il pagamento di una tariffa solo se si supera un certo numero di conferimenti di rifiuti indifferenziati

lunedì, 12 febbraio 2018, 14:34

Torna il sereno nel cielo amaranto del Tau. Solo gli AllieviElite non ce la fanno contro la Sestese e portano a casa un'altra sconfitta, mentre gli Allievi B sconfiggono l'Olimpia Firenze. Doppio successo per i Giovanissimi che vincono, gli Elite, contro il Margine Coperta, e i B contro il Valle...

lunedì, 12 febbraio 2018, 09:01

La tripla di Lorenzi, che varrebbe il -2 a -52" non entra e sul rimbalzo si gettano in 4 giocatori, la palla carambola in modo misterioso verso Nepi lanciandolo in contropiede per il +7 di Siena. Game over, ma Bama che, come da inizio, é vivo.