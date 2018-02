Il vernacolo della compagnia Invicta al teatro dei Rassicurati

Altri articoli in Piana

sabato, 24 febbraio 2018, 17:02

La tassa sui rifiuti non aumenta per le utenze domestiche e addirittura diminuisce del 4 per cento per le piccole attività commerciali. Mentre raddoppia (aumento del quasi 100 per cento) per le sale slot di Altopascio. Confermate, infine, le agevolazioni per le famiglie con Isee basso

sabato, 24 febbraio 2018, 14:10

Il comitato paesano “Per Lunata e i suoi Abitanti” prende atto con soddisfazione della definitiva caduta di tutti i vincoli che ostacolavano la realizzazione del nuovo ingresso per l’azienda Smurfit Kappa attraverso il primo tratto della via dei Banchieri e l’innesto sulla statale Pesciatina attraverso la rotatoria di via del...

sabato, 24 febbraio 2018, 14:05

"Tuscany & Capannori for weddings". È questo il nome di due giornate dedicate ai matrimoni, alle unioni civili e agli eventi in villa organizzate il 22 e 23 marzo dal comune di Capannori per promuovere questa eccellenza del territorio in costante crescita

sabato, 24 febbraio 2018, 11:22

Riccardo Zucconi, candidato del centrodestra unito alla Camera dei Deputati nel collegio Lucca, Piana, Versilia e Valle del Serchio, interviene sul tema della realizzazione dei sottopassi a Tassignano, Pieve San Paolo e Carraia

sabato, 24 febbraio 2018, 10:47

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, il Comune di Capannori potenzia l'orario di apertura degli uffici in piazza Aldo Moro per il rilascio delle tessere elettorali e delle carte di identità

sabato, 24 febbraio 2018, 08:43

La squadra del general manager Manuel Fanini sta ultimando la fase di preparazione per giungere alle prime gare dell'anno in buone condizioni; la forma al top, invece, arriverà verso primavera in concomitanza con i grandi appuntamenti europei