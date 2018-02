Piana : altopascio



Impianto di stoccaggio IT Risorse, il "Movimento dei cittadini": "Ma quale trasparenza, i punti da chiarire aumentano giorno dopo giorno"

martedì, 27 febbraio 2018, 14:51

Il Movimento dei cittadini contro l'impianto di rifiuti ad Altopascio, istituitosi poco dopo l'assemblea pubblica che si è tenuta a Spianate giovedì 15 febbraio, dove era stato affrontato il tema del nuovo impianto di stoccaggio rifiuti "IT Risorse" pone alcune domande, che non hanno ancora avuto risposta, al sindaco di Altopascio Sara D'Ambrosio.

"Dopo una prima assemblea pubblica, alla presenza del sindaco Sara D'Ambrosio, e numerosi interventi, sui quotidiani locali, sia cartacei che online, oltre ad un vivace dibattito sui social, siamo ancora in attesa delle risposte alle domande che sono state poste durante l'incontro avvenuto a Spianate il 15 febbraio ed, anzi, approfondendo la vicenda, nel frattempo ne sono sorte ogni giorno di nuove - è il commento del Movimento dei cittadini - .

La prima domanda è: che posizione ha ufficialmente assunto il comune di Altopascio nelle tre conferenze dei servizi che si sono susseguite nel procedimento di autorizzazione, ovvero le riunioni tra regione e comune ed altri enti competenti per definire tutti i vari aspetti?

Il sindaco all'assemblea rispose che lei non aveva partecipato e non si ricordava se e chi vi avesse preso parte in rappresentanza del comune di Altopascio.

La seconda domanda, sorta dopo un approfondimento del quadro normativo, è se, in qualche fase, è stato verificato il rispetto della distanza minima di 500 metri, prevista dalla normativa regionale, dal punto di scarico degli impianti dove sono conferiti rifiuti pericolosi rispetto agli insediamenti residenziali all'interno del centro abitato. Pur senza considerare le case sparse all'interno dell'area industriale l'esistenza di tale distanza, dall'impianto in questione rispetto a varie zone residenziali del capoluogo, appare fortemente dubbia - precisa il Movimento -.

Da ultimo, in seguito alla visura camerale storica della società a responsabilità limitata “IT Risorse”, scopriamo che la stessa, prima di sbarcare ad Altopascio, aveva avuto altre unità locali in Toscana: a Livorno, con apertura il 3 giugno 2015 e chiusura il 30 novembre dello stesso anno, e precedentemente nel territorio di Capannori, in via Traversa 74 a Lammari, con apertura il 10 marzo 2013 e chiusura il 31 maggio 2015. È curioso notare come al civico, 76 di via Traversa a Lammari, in zona immediatamente adiacente se non coincidente, avesse un impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi la “RD Eco-Servizi” dichiarata fallita dal tribunale di Lucca in data 19 maggio 2015 (pochi giorni dopo anche la “IT Risorse” abbandonò il territorio di Capannori). Successivamente l'impianto, sul cui cancello si leggeva “Punto Cobat”, fu messo sotto sequestro dall'autorità giudiziaria a causa delle sostanze pericolose che vi risultavano abbandonate.

Senza formulare nessun giudizio, che non ci compete - conclude il Movimento dei cittadini - , chiediamo al sindaco D'Ambrosio se ha acquisito ulteriori informazioni sulle precedenti esperienze in Toscana dell'azienda “IT Risorse”, prima di salutare con grande soddisfazione l'arrivo del nuovo impianto a ridosso del centro di Altopascio".