Piana : altopascio



Impianto di stoccaggio IT Risorse: "Offro 30 posti di lavoro"

martedì, 20 febbraio 2018, 23:29

di cinzia guidetti

In questi ultimi giorni ad Altopascio si è parlato tanto della ditta IT Risorse con sede a Vollo, in provincia di Napoli, che nella cittadina del Tau sta per aprire. Riunioni, incontri, comunicati stampa di maggioranza e minoranza, e poi nella sede in via del Palazzaccio al civico 87, ultimata la struttura esterna, è apparso il nome di un'altra ditta: Cobat con sede a Roma. E sono sorti nuovi interrogativi. Così La Gazzetta di Lucca ha telefonato alla Cobat ed è riuscita a raggiungere telefonicamente anche la IT Risorse.

Cobat è un consorzio di diritto privato, senza scopo di lucro, nato nel 1988, che si occupa di raccolta e di riavvio al riciclo di prodotti che sono a fine vita (come pile, RAEE, accumulatori, pannelli fotovoltaici, e pneumatici): i materiai non vengono né portati in discarica né bruciati, ma riutilizzati.

"La Cobat seleziona aziende - spiegano dalla sede -. E per quello che riguarda la logistica ci avvaliamo di una rete di partner e IT Risorse è uno di questi. Noi abbiamo circa 90 punti Cobat in tutta Italia che ci permettono di andare a raccogliere, presso le isole ecologiche e le utenze professionali, come ad esempio officine o aziende, il materiale come RAEE e batterie. Poi lo facciamo portare a una rete di impianti di trattamento che non sono nostri, ma sono nostri partner. In Toscana non ci sono questi impianti. I più vicini sono in Emilia Romagna e in Lombardia. Per fare questo abbiamo bisogno di depositarli, per un periodo breve, in depositi temporanei di stoccaggio come ad esempio quello che aprirà ad Altopascio".

Cosa fanno i depositi temporanei?

"Stoccano e basta. Chi si occupa della logistica va a prelevare il materiale che viene inserito in dei contenitori che sono a norma di legge, che rispettano tutte le norme di sicurezza, e non permettono nessun svaso. I contenitori verranno nuovamente aperti quando arriveranno negli impianti di riciclo. In Toscana abbiamo cinque punti Cobat. Mancava un deposito che coprisse logisticamente l'alta Toscana, e così abbiamo scelto Altopascio, quindi i rifiuti che arriveranno nella nuova sede saranno solo quelli dell'Alta Toscana".

Ma quello di Altopascio non è ancora un punto Cobat ufficiale

"Le certificazioni ci sono tutte, manca solo il collaudo. Dopo quello avremo l'ok definitivo e anche quello diventerà un punto Cobat (motivo per cui non si trova ancora nell'elenco dei centri sul sito www.cobat.it). Altopascio si tratta di un punto logistico dove stocchiamo, con il massimo livello di sicurezza che ci possa essere, il materiale che viene poi portato a impianti che lo lavoreranno, smonteranno in tutte le sue parti, per poi immetterlo nuovamente sul mercato. Abbiamo anche chiesto che la IT Risorse acquisti container di ultima generazione che sono sicurissimi".

"Completata la quantità che giustifica un trasferimento i materiali partiranno da Altopascio - spiega Carlo Coppola direttore tecnico della IT Risorse -. Attualmente pensiamo a circa 50 tonnellate mensili per le batterie, mentre per quello che riguarda i RAEE, essendo materiale leggero e molto voluminoso, è più difficile da quantificare. Si tratta comunque di circa 2/3 spedizioni (tir) al mese, cioè 28/29 ceste. E per questi ultimi impiegheremo dei veicoli un po' più grandi.

Abbiamo sedi in Veneto, Lombardia, Campania e ora anche Toscana - prosegue Coppola -. Quella di Capannori l'abbiamo lasciata perché la società che ci aveva prestato la sua disponibilità ha deciso di non lavorare più, così ci siamo spostati ad Altopascio che da un punto di vista di locazione, con l'ingresso dell'autostrada vicino, e le richieste di Cobat, era la zona perfetta".

Come vengono selezionati i punti Cobat?

"La selezione la facciamo sulla base del rispetto di tutte le normative vigenti e in più del rispetto di ulteriori standard: noi abbiamo le certificazioni - ci tengo a sottolinearlo dalla ditta - WEEELABEX che è la certificazione per i RAEE al livello europeo, ISO 9001, ISO 14001 e la certificazione ambientale EMAS. Quello che chiediamo ai nostri partner riguarda la logistica e il rispetto di tutti gli standard italiani ed europei che comportano anche queste certificazioni, che non sono obbligo di legge, ma per noi sono importanti per dare uno standard di sicurezza elevato perché vogliamo la gestione del rifiuto con la massima legalità e tracciabilità".

Anche per la IT Risorse valgono gli stessi criteri: tutti i dati e le targhe dei camion che entrano ed escono con i quantitativi verranno comunicati alla Cobas che geolocalizzerà tutto in tempo reale: "per noi questo è importante perché dobbiamo sapere cosa entra e cosa esce senza la differenza di nemmeno un grammo".

"Volevamo un impianto altamente tecnologico con le migliori tecnologie al momento disponibili e quindi abbiamo chiesto appunto di rispettare tutte questi dettagli in più. Inoltre, oltre ai controlli a cui loro sono sottoposti per legge in qualsiasi momento, noi li sottoponiamo, come tutti i punti Cobat del resto, a un monitoraggio annuale che viene svolto da organismi diversi da noi e che ci permettono di capire se il punto Cobat in questione rispetta i punti standard oppure no. Tra l'altro l'abbiamo già fatto in passato e non avremmo problemi a farlo in futuro, qualora ci fossero dei problemi, noi siamo stati i primi a denunciarli".

Cosa verrà stoccato in via del Palazzaccio?

Solamente accumulatori di auto, RAEE, e dovrebbero esserci anche gli pneumatici, ma non tenuti allo scoperto, ma in appositi contenitori.

Per gli pneumatici è Carlo Coppola, direttore di IT Risorse a chiarire la situazione: "Non so se saremo scelti o meno dalla Cobat per lo stoccaggio di pneumatici. Nella zona non è stato ancora stato sottoscritto un accordo di recupero e gestione. Intanto abbiamo chiesto l'autorizzazione e abbiamo messo in sicurezza l'area secondo le richieste fatte sia dai vigili del fuoco che dagli organi competenti. Le quantità non saranno comunque superiori a 10 metri cubi.

Coppola si dice speranzoso e azzarda un'apertura per la fine di marzo. L'iter partito nel 2016 è quello per avere tutti i permessi burocratici, e lui soddisfatto commenta "abbiamo seguito tutto quanto l'iter normativo per ottenere le autorizzazioni necessarie, nel rispetto delle norme, per poi eseguire l'attività per mettete in stoccaggio tutti i materiali. Noi abbiamo eseguito pedissequamente tutto quello che le autorità competenti locali ci hanno chiesto".

E visto che apriranno notifica che cerca 30 figure con determinate caratteristiche.

"Ci occupiamo di un'attività che ha bisogno di alcune professionalità e specificità precise - chiarisce Coppola - innanzitutto mulettisti (con tutti i certificati del caso), poi personale contabile/amministrativo che abbia la conoscenza di quello che riguarda la contabilità legata all'ambiente a cui si applicano normative specifiche del settore; per quanto riguarda il personale in accettazione, quindi segreteria e backoffice, dovrà capire che oltre al semplice ddt il nostro materiale viene accettato, sia in entrata che in uscita, mediante un documento che ne attesti le classi di appartenenza e tutta una serie di attività legate all'ambiente". Inoltre la struttura dovrà essere completata da un intero staff commerciale sul territorio.

"Qualora non trovassimo il personale facciamo anche formazione affinché vengano acquisite le giuste conoscenze - informa Coppola -. E per una richiesta di lavoro nella ditta è possibile inviare il curriculum a info@itrisorse.it".