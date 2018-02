Piana : altopascio



Incidente sul lavoro all'Ondulati Giusti: grave un autotrasportatore

giovedì, 15 febbraio 2018, 14:06

di cinzia guidetti

Infortunio sul lavoro ad Altopascio, all'Ondulati Giusti alle 13.02. Un autotrasportatore, Vincenzo Candela di 61 anni, mentre stava legando dei bancali con una corda di alluminio, ha perso l'equilibrio ed è caduto per circa due metri dal camion fermo nel piazzale della ditta. L'uomo prima avrebbe battuto la spalla e poi la faccia ferendosi all'altezza del sopracciglio.

I primi soccorsi li ha prestati un medico del 118 che si trovava in portineria per un corso di aggiornamento agli operai della ditta, fino all'arrivo dell'ambulanza alle 13.22. Visti i gravi traumi riportati il medico ha deciso di far arrivare l'elisoccorso Pegaso3, atterrato nell'eliporto della ditta alle 13.35. Candela è stato così trasportato all'ospedale di Careggi, temendo soprattutto, vista la caduta, un trauma al livello della spina dorsale. L'uomo all'inizio visibilmente frastornato, è rimasto comunque sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Candela, residente a Spianate, è un autotrasportatore in proprio che lavora per l'Ondulati Giusti curando la zona dell'Emilia.

Sul posto la polizia municipale di Altopascio e il personale del settore Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro.