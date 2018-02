Piana



Insieme per Altopascio "Il problema è sapere chi ha autorizzato una ditta che tratta rifiuti pericolosi nel centro del paese"

sabato, 17 febbraio 2018, 12:39

"Dopo quanto successo nella riunione di Spianate, è veramente inquietante vedere che la sindaca D'Ambrosio, dopo la figura fatta nel corso della serata, si preoccupi a posteriori se la riunione era apartitica o meno". Esordisce, così, in una nota Insieme per Altopascio duramente critico verso il sindaco Sara D'Ambrosio.

"Il sindaco - prosegue la nota - chiusa nella sua torre d'avorio circondata da compagni d'avventura che ne sanno quanto lei, si interroga su una questione che per le persone normali è decisamente irrilevante. Quello che i cittadini vorrebbero sapere è: quali verifiche ambientali e sulla salute delle persone sono state fatte in relazione ai materiali trattati dall'azienda e quali responsabili del comune di Altopascio sono andati alle conferenze di servizio, ovvero quelle riunioni fra più enti che devono alla fine concedere il permesso per svolgere queste attività sicuramente pericolose. Per capirsi è necessario sapere il nome e cognome di chi è andato e quale posizione ha tenuto, ovvero quali elementi ha portato per orientare la scelta. A queste domande la sindaca non ha saputo rispondere giovedi sera e non lo ha fatto nemmeno sul comunicato stampa. Il motivo è semplice: preferendo concentrarsi su quello che dà visibilità e foto sui giornali, non si occupa delle questioni importanti. E' questa l'ennesima situazione, chi ci rimette sono i cittadini".