Piana



IT Risorse, la soddisfazione di Sara D'Ambrosio: "Il suo arrivo è una cosa positiva"

sabato, 17 febbraio 2018, 19:33

di cinzia guidetti

IT Risorse, la nuova ditta che smaltisce rifiuti, che sta facendo molto discutere, aprirà in via del Palazzaccio al civico 87, a breve. Dopo la riunione di giovedì a Spianate che ha lasciato molti dubbi La Gazzetta di Lucca ha chiesto al sindaco Sara D'Ambrosio alcune delucidazioni.

Sindaco quanti posti di lavoro garantirà la nuova IT Risorse?

Sull'articolo di giornale fatto dall'azienda si parla di 10 posti di lavoro tra padroncini e mulettisti. Chiaramente dipenderà poi dalla logistica, e se avranno bisogno di persone sul territorio. Ho chiesto che si privilegiassero gli altopascesi, ma questo non vuol dire che verranno assunte persone del luogo, dipende di che figure avranno bisogno.

La IT Risorse cosa farà di preciso nel magazzino in via del Palazzaccio?

Stoccherà materiale che loro ritireranno da depositi di altre aziende con cui hanno già rapporti commerciali. Quando avranno un quantitativo di peso necessario (nel magazzino di Altopascio potranno essere stoccati massimo 203 tonnellate di materiale) lo porteranno ad altre aziende che lo manipolano, lo smontano e lo recuperano per immetterlo nuovamente sul mercato. Il materiale arriverà da tutto il centro Italia.

Tra i materiali trattati dalla IT Risorse ci sono rifiuti speciali e non...

Stoccheranno infatti carta, plastica, ma anche liquidi di batterie, tutti i RAEE (cioè i materiali elettrici e elettronici), oli esausti come quelli vegetali, ma anche oli di motori e batterie, e anche pneumatici. Comunque l'elenco di tutti i materiali è disponibile e l'accesso agli atti è libero, basta fare richiesta all'Urp e attendere qualche giorno per avere la relazione tecnica dell'azienda e tutte le autorizzazioni che ha avuto.

Ma mettere sul territorio un'azienda che tendenzialmente è più pericolosa di altre a fronte di, forse, 10 posti di lavoro, vale la candela?

L'autorizzazione che ha dovuto richiedere la IT Risorse è la stessa che devono richiedere, ad esempio, macelli e cartiere; quindi la pericolosità che sta dietro a una cartiera è tendenzialmente la stessa che c'è dietro ad aziende di questo tipo. C'è da ricordare inoltre che qualsiasi cosa che brucia produce inquinamento...

E se dovesse succedere qualcosa tipo un incendio o uno svaso di rifiuti speciali?

Qualsiasi ditta comporta un ipotetico rischio ambientale. E poi perché rischio ambientale? Perché dovrebbe prendere fuoco questa ditta? Per il problema delle fuoriuscite di liquidi è tutto a norma, perché sono state previste delle vasche per ipotetici sversamenti. Nell'azienda ci saranno solo muletti e camion e qualcuno che farà le pulizie. Non ci sono macchinari, non c'è un comignolo. All'interno non ci sarà alcun tipo di attività. I materiali vengono presi, messi lì, e riportati via. L'unica emissione sarà quella dei gas di scarico dei mezzi pesanti...

E infatti quella è una zona già congestionata dal traffico pesante. Di quanto aumenterà il numero di mezzi che transita in via del Palazzaccio?

Più che altro in quella zona ci sono mezzi in sosta perché il Penny Market ha il magazzino e comincia a ricevere fornitori a una certa ora della notte. Il problema vero è che ad Altopascio non abbiamo una zona di sosta attrezzata che permetta ai trasportatori di stare in una situazione più tranquilla. C'è un'abitazione lì, e il problema è che gli sostavano i camion davanti casa. Abbiamo fatto fare delle strisce per le macchine e i camion non si fermano più, e il problema si sta riducendo. Abbiamo trovato degli stalli per i mezzi pesanti e per le auto. La destinazione per il parcheggio dei camion è in via dei Ferranti. Il problema, è vero, esiste, e cercheremo di trovare una soluzione. Il numero di mezzi che la IT Risorse porterà andrà da circa tre a un massimo di 10 in totale, al giorno.

Dal sito risulta che loro hanno una sede anche a Capannori

Non ne sapevo niente. Lo scopro adesso...

Dalla visura camerale presente sul sito della IT Risorse risulta che loro hanno il deposito in via del Palazzaccio al civico 87 dal 5 aprile 2016

Corrisponde infatti all'incirca con le date in cui hanno iniziato a presentare le carte. Quando mi sono insediata è stata infatti una pratica che ho trovato aperta, ma le autorizzazioni sia per conformità urbanistica, che per impatto acustico, sono state rilasciate dai precedenti funzionari. Io non sapevo niente di questa ditta quando sono state rilasciate le carte, perché non ero sindaco. Si tratta comunque di una zona produttiva a conferma dei pareri dei responsabili di allora.

Cosa l'ha convinta a dare l'ok all'insediamento della IT Risorse?

Mi sono informata sul tipo di azienda che era, e cosa avrebbe fatto ad Altopascio, e quando ho visto che l'attività che sarebbe stata svolta qui era di stoccaggio, e che prevedeva un iter garantista dal punto di vista della sicurezza e della salute, ero consapevole del fatto che da questo punto di vista potevamo stare tranquilli. Altopascio si trova in una posizione strategica per la logistica per la presenza dell'autostrada, il confine su tre province, la presenza con la via Bientinese che poi porta alla superstrada. Tutte queste cosa ci mettono in una posizione ottimale per tutte le aziende che hanno necessità di stoccare portando così Altopascio verso uno sviluppo per quello che riguarda la logistica. Ci sono anche ditte come la Celtex, ad esempio, che qui ha un magazzino; da una parte è un bene perché Altopascio è un'attrattiva, ma dall'altra le maestranze di cui ha bisogno una logistica non sono le stesse di cui ha bisogno un'azienda che trasforma. Abbiamo la fortuna di avere aziende grosse e storiche sul territorio che fanno trasformazione e che si stanno ampliando per la logistica come, ad esempio, la Nuova Pasquini & Bini S.p.A. che così consolida la sua attività su Altopascio. Oppure l'Ondulati Giusti che è un'azienda storica che prima si trovava in difficoltà, ma che adesso ha una situazione consolidata...

So che hanno ancora difficoltà

Sì, ma la situazione è consolidata, sembrava dovessero chiudere da un giorno ad un altro, ma così non è stato...

Soddisfatta dell'ingresso di IT Risorse?

Tra un'azienda che entra sul territorio e una che va via l'arrivo di IT Risorse è sicuramente una cosa positiva. Sono contenta che abbiano scelto Altopascio come luogo dove venire a stare perché sennò quel capannone sarebbe rimasto vuoto. Inoltre vuol dire che c'è interesse a venire ad Altopascio perché vuol dire che c'è un'attrattiva, non solo per la IT Risorse, ma per quelli che verranno a stare qui, si muoveranno qui, mangeranno qui portando un indotto. E questo è positivo.

-----------------------------------

Intanto in via del Palazzaccio al numero 87 stanno ultimando il capannone e hanno messo la nuova insegna che porta la scritta Cobat, Consorzio nazionale raccolta e riciclo, ditta con sede principale a Roma.Il Consorzio, si legge sul sito, è un sistema multifiliera che, in possesso delle certificazioni in materia di qualità e ambiente (WEEELABEX, ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS), offre servizi integrati e personalizzati garantendo i migliori standard di efficacia ed efficienza per la raccolta, il trattamento e il riciclo di: pile e accumulatori esausti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), inclusi i moduli fotovoltaici giunti a fine vita. Cobat provvede, inoltre, alla gestione indiretta degli pneumatici fuori uso.