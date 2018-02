Piana



IT Risorse, mobilitazione degli abitanti

mercoledì, 14 febbraio 2018, 22:39

di cinzia guidetti

Prosegue la preoccupazione ad Altopascio per l'imminente apertura della IT Risorse in via del Palazzaccio, tanto che domani sera, giovedì 15 febbraio, per fare chiarezza su cosa tratterà questa ditta, a Spianate, alle 21, nella zona della sagra, si terrà una riunione di cittadini a cui parteciperanno sicuramente il capogruppo di "Insieme per Altopascio" Fabio Orlandi e l'ex sindaco Maurizio Marchetti, il vicesindaco Daniel Toci e forse il sindaco Sara D'Ambrosio (nella foto).

Nel frattempo il vicesindaco Toci, per cercare di rasserenare i cittadini, ha fatto un post pubblico su Facebook:

Leggo commenti di alcune persone, alcuni esponenti, che stanno descrivendo Altopascio come futura terra dei fuochi, calunniando, tra l'altro neanche in modo velato, il nome di un'azienda che non conoscono.

Altre, terrorizzate da questi commenti, mi fermano e mi chiedono dove stia la verità. Navigo su Facebook e leggo allusioni, allarmismi, mobilitazioni generali.

La sensazione è che qualcuno abbia interesse a confondere le acque, a mettere fumo negli occhi, fomentare dubbi e preoccupazioni.

Probabilmente mi sbaglio, comunque le cose stanno così:

1. un'azienda che lavora su tutto il territorio nazionale, con sede legale in provincia di Napoli, ha ottenuto un'autorizzazione integrata ambientale per un sito di stoccaggio temporaneo di rifiuti cosiddetti speciali (RAEE, pneumatici, oli esausti, televisori, frigoriferi, batterie) in via del Palazzaccio. Dal luogo di stoccaggio i materiali sono poi inviati altrove in impianti che si occupano di riciclo e smaltimento.

2. gli Enti preposti (Regione, Arpat, Comune, Vigili del fuoco etc) hanno rilasciato le autorizzazioni del caso, indicando delle prescrizioni per garantire la sicurezza della struttura.

▶️Ma cosa faranno in quella struttura?

STOCCAGGIO, ossia deposito provvisorio dei materiali per essere poi destinati altrove ad impianti di smaltimento.

▶️Quali sono i rischi per l'ambiente?

L'impianto non produce emissioni in aria; i rifiuti stoccati non producono odori; lo stoccaggio avviene per intero al coperto per cui non ci sono percolamenti.

▶️Ma quali sono le misure di sicurezza?

La struttura deve garantire tutte le normative di sicurezza antincendio, sono state installate due grandi cisterne per l'accumulo di acqua da impiegare per spegnere eventuali incendi; tutta l'acqua piovana che cadrà sul piazzale sarà convogliata in una cisterna e pompata in un depuratore prima di essere immessa in fognatura; sono previsti poi sistemi di raccolta di eventuali sversamenti di liquami all'interno della struttura.

La porta dell'ufficio dell'Assessore all'Ambiente è sempre aperta. Massima trasparenza e massima disponibilità a incontrare chiunque abbia una domanda o una perplessità da chiarire!

Mentre Fabio Orlandi, all'opposizione si dice molto preoccupato di questa situazione: "I comuni fanno a gara per non avere attività di questo tipo e invece la D'Ambrosio li ha fatti aprire proprio qui, e proprio vicino al centro in una zona molto frequentata vista la presenza di supermercati come Penny Market, il Brico e il Risparmio Casa. Inoltre - prosegue Orlandi - effettuare controlli su ditte del genere è molto complicato. La sindaca invece si dice contenta. Io spero non succeda mai nulla".

E sulla visura camerale (online sul sito della ditta IT Risorse) che riporta la data del 5 aprile 2016 come apertura del deposito in via del Palazzaccio, 87 (a circa due mesi dall'insediamento della D'Ambrosio) aggiunge: "Nell'aprile 2016 c'era stata una prima richiesta della ditta IT Risorse al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che si occupa delle attività produttive e di tutti i soggetti di competenza, poi non ho saputo più nulla. Evidentemente hanno fatto tutte le richieste alla regione e infatti l'autorizzazione ambientale è dell'8 febbraio 2017, cioè di circa un anno fa, quando era già insediata la nuova giunta".

E quindi la riunione di domani sera, che si vocifera sarà molto partecipata, dovrà servire a fare chiarezza. Si spera.