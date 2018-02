Piana



La Ginnastica Ritmica Lucca si impone a Montecarlo

lunedì, 19 febbraio 2018, 21:23

Domenica 18 febbraio si è svolta a Montecarlo (LU), la prima prova del Campionato Regionale di Ritmica Europa. La Ginnastica Ritmica Lucca si è distinta per aver raggiunto, con le sue ginnaste, venti podi, di cui 6 gradini più alti del podio, oltreché numerosi piazzamenti interessanti.

Accompagnate nella lunga giornata di gara dalle sette tecniche Chiara De Cesari, Alice Rossano, Marta Riccucci, Stefania Gironi, Saralisa Murroni, Sara Consani e Federica Viani, le farfalle lucchesi si sono brillantemente comportate.

Nella categoria Easy 2° fascia, vittoria per Martina Chiocchi con un esercizio alla palla, al secondo posto Martina Franciosini, anche lei con un esercizio alla palla. Nella categoria Easy 1° fascia, 8/9 anni, terzo posto per Francesca Bonvino e quinto per Irene Spina.

Categoria Joy 1° fascia, 8/9 anni, grandino più alto del podio per Gemma Bertolani, con un ottimo esercizio al corpo libero. Nella stessa gara, ottimo terzo posto per Giulia Susulete e quarto per Vittoria Martinelli. Categoria Joy 1° fascia, 10 anni, Vittoria per Flavia Vezzoso al corpo libero, seconda Lara Giannecchini, e 5° Luisa Abballe. Per la categoria Joy 2° fascia, secondo, terzo e quarto posto per le ginnaste della Ritmica Lucca, rispettivamente con Anita Villone, Sabrina Ionescu e Alice Landucci. A seguire, 8° posto per Rachele Giorgetti, 13° per Nicole Lazzarini, 19° per Corinna Belmonte, e 20° per Ioana Neacsu. Nella categoria Joy 3° fascia, 13 anni, secondo posto per Nicole Marraccini, terzo per Ludovica Orsi, 6° per Carlotta di Grazia, 9° per Matilde Petretti e 10° per Greta Lazzarini. A chiudere la categoria Joy, la terza fascia, 14/15 anni, ha visto arrivare al 7° posto Emma Froli, all’8° Elena Antonia Ilie e all’11° Margherita Martinelli.

Ancora vittorie nella categoria silver. Nella 1° fascia, 8/9 anni, vince Agnese Di Mauro, al corpo libero, a seguire, al secondo posto, ancora una ginnasta lucchese, Dalia Conti. Secondo e terzo posto per Victoria Stoilov e Ambra Paladini, nella 2° fascia, al quinto posto Diletta Lapini.

Nella 3° fascia della categoria silver, 13 anni. Giada Lamberti vince con un ottimo esercizio alla palla, 3° Agnese Cabib, 4° Vanessa Viotto, 5° Giulia Bottaini e 6° Giulia Custer.

Nella categoria silver, 3° fascia, 14/15 anni, buon secondo posto per Alice Puccinelli, alle clavette, 4° posto per Caterina Bandoni, 6° posto per Sofia Pardini e 7° posto per Nicole Scoma.

Ottimi risultati anche nell’ultima categoria, con Tina Sassetti nella categoria silver 4° fascia, con l’esercizio alla palla, terza Giulia Graziani, sesta Angelica Frediani e settima Gloria Conti.

Il fine settimana intenso ha visto la Ginnastica Ritmica Lucca impegnata anche a San Leonardo in Treponzio, Capannori, nella prima prova FGI del campionato Regionale Gold Allieve A3. Qui, le due sue ginnaste si sono ben disimpegnate conquistando il 5° posto con Isabel Puccinelli e l’ottavo posto con Selena Cianci, nella classifica data dalla somma dei quattro attrezzi, Corpo Libero, Palla, Clavette e Nastro