Piana : porcari



Lamandini: "Due nuovi stalli per disabili in piazza Felice Orsi, a breve anche i vecchi parcheggi saranno messi a norma"

lunedì, 19 febbraio 2018, 14:48

"Mi sarei aspettata l'articolo di Luccasenzabarriere a conclusione dei lavori, non a metà dell'opera". La consigliera delegata Eleonora Lamandini rispedisce al mittente le accuse di Lucca SenzaBarriere. "Da parte nostra - continua - avevamo già segnalato che oltre agli stalli nuovi si sarebbe dovuto rendere a norma i vecchi, cosa che verrà fatta nei prossimi giorni. Noi andremo avanti come promesso e solo a lavori ultimati saranno sistemati i 10 cartelli provocatori (vuoi il mio posto, prendi il mio handicap, ndr) ideati dall'associazione con il contributo di uno sponsor privato".



Intanto, sono stati disegnati i due nuovi stalli per disabili in piazza Felice Orsi su progetto dell'ufficio tecnico comunale. L'amministrazione Fornaciari ha così dato avvio all'intervento che porterà ad una riorganizzazione degli stalli di sosta nella stessa piazza e a ridisegnare la mappa dei parcheggi riservati a persone con handicap nel comune di Porcari.



Contestualmente, la ditta ha provveduto a ripassare i vecchi stalli gialli che saranno completati nei prossimi giorni con l'aggiunta della zebratura, che consentirà di raggiungere le dimensioni di legge. Stamani (lunedì 19 febbraio) il comandante della Polizia Municipale Leonardo Bandettini ha compiuto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e programmare la seconda fase del progetto finalizzato a rendere il territorio comunale sempre più a misura di disabile.