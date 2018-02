Piana : porcari



L’amministrazione Fornaciari impegnata a garantire una corretta mobilità in paese

martedì, 27 febbraio 2018, 11:34

Vertice in municipio su viabilità e sosta in paese. Attorno ad un tavolo si sono seduti il sindaco Leonardo Fornaciari, il delegato alla mobilità Pietro Ramacciotti e il comandante della Polizia Municipale, Leonardo Bandettini. Si tratta di un tema che sta particolarmente a cuore all’amministrazione comunale, che sin da suo insediamento ha messo in campo progetti concreti per rendere sempre più agevole e sicura la mobilità, nel centro come nelle zone più periferiche. I dissuasori di velocità, a predisposizione della Ztl a contrasto del traffico pesante, il completamento della rete dei marciapiedi che di fatto collega adesso quasi tutto il paese, alcune modifiche alla viabilità come l’istituzione del senso unico in via Pacconi, sono la testimonianza di un impegno in questo senso.

“Purtroppo - fa notare il consigliere delegato Ramacciotti - dobbiamo fare i conti con l’indisciplina di alcuni automobilisti che parcheggiano in modo selvaggio, fino a rendere talvolta impossibile il passaggio pedonale. Per questo abbiamo chiesto al Comandante della Municipale di raddoppiare gli sforzi per prevenire questi comportamenti e sanzionarli quando si verificano. La maleducazione di pochi non può e non deve essere di intralcio a quei cittadini che invece si muovono a piedi o in bicicletta”.

Dunque, già da questa settimana gli agenti di Pm saranno impegnati in servizi di perlustrazione per le strade del paese al fine di monitorare la situazione e adottare misure adeguate.