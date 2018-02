L'amministrazione si aggiudica 340 mila euro per la scuola materna

Altri articoli in Piana

mercoledì, 7 febbraio 2018, 16:20

porcariLegambiente Capannori e Piana lucchese riporta al centro dell’attenzione l’ampliamento della cartiera Ds Smith di Porcari, in attesa della Conferenza di Servizi che si svolgerà domani 8 febbraio in Regione, dove gli enti competenti decideranno sul rilascio dell’autorizzazione unica per installare la terza linea di produzione

mercoledì, 7 febbraio 2018, 15:09

Giovanni Marchi, consigliere comunale del gruppo misto Energie Per l’Italia del comune di Capannori, interviene in merito agli alberi che sono stati abbattuti sulla via Romana, per far posto alla ciclabile Francigena green way

mercoledì, 7 febbraio 2018, 15:06

Aumento degli investimenti per l’anno in corso nei settori strategici per i cittadini, mantenendo invariate le tariffe (Ascit e servizi a domanda individuale): è questa l’impostazione del bilancio di previsione 2018 che l’assessore alle finanze Ilaria Carmassi ha presentato ieri (martedì 6) nella seduta del consiglio comunale

mercoledì, 7 febbraio 2018, 14:36

La rassegna “I venerdì letterari”, la serie di incontri con gli autori del panorama nazionale, torna da venerdì 9 febbraio a Capannori al polo culturale Artémisia e al cinema teatro Artè

mercoledì, 7 febbraio 2018, 10:02

La Pizzeria la Cicala mette un altro mattone nella "casa salvezza" andando ad espugnare il parquet di Castelfiorentino. Le rosablu salgono a quota 12 punti mantenendosi a ridosso dei quartieri nobili della classifica e mettendo 8 punti di distanza rispetto alla zona calda

martedì, 6 febbraio 2018, 15:24

Lotta agli imballaggi e alla plastica: è questo il motto dell’amministrazione Menesini, in ambito ambientale, per l’anno 2018. Una scelta forte, a cui segue un’azione concreta per fare in modo che sul territorio di Capannori i cittadini abbiano sempre più possibilità di acquistare prodotti non imballati, riducendo così il quantitativo...